認定台對陸貿易壁壘「難左右選情」　陸學者點出兩岸經貿興衰關鍵

▲大陸商務部今日提前公布台對陸貿易壁壘調查結果。（圖／CFP）

記者任以芳／北京報導

大陸商務部今（15）日突然提前宣佈對台貿易壘調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施存在「貿易壁壘」，接受《東森新媒體ETttoday》記者訪問涉台學者指出，商務部有自己作業時間不會考慮台灣明年大選，反倒是明年如果賴清德勝選，依照民進黨繼續執政立場，不會改變對陸貿易壁壘，更不會開放台灣市場，只會兩岸經貿越來越後退。

大陸商務部今年4月對台展開貿易壁壘調查，原本調查期限截止日期2024年1月12日，台灣大選前一天公佈，但今日上午9點商務部官網突然發出最新調查結果，公告內容稱，截至11月底調查結果，認定台灣對大陸貿易限制措施，「最終」調查結論為「構成貿易壁壘」。

該公告強調，「現本調查結束，根據調查結果和《對外貿易壁壘調查規則》第三十一條規定，商務部認定，台灣地區對大陸貿易限制措施存在《對外貿易壁壘調查規則》第三條所規定的情形，構成貿易壁壘。」

公告時間提前一個月，正處台灣大選敏感時機，大陸用意為何？廈大台研院副院長張文生接受《東森新媒體ETtoday》記者訪問直言，「兩岸貿易貿易逆差這麼大，台灣對大陸一些商品沒有採取對等進出口政策，通過這種方式，也是從經濟上敲打台灣，因為確實不公平。」

張文生也說，大陸商務部提前公布調查節果跟台灣選舉無關，也左右不了台灣選舉結果，一切是只是按照自己作業節奏。但是大陸對台優惠政策沒有取消，之後貿易壁壘具體政策，會如何制裁台灣的商品還得看最後落實方案。

上海東亞研究所副所長包承柯接受《東森新媒體ETtoday》訪問也分析，兩岸貿易的問題需平衡，這是早就存在的老問題，不是新發生，商務部今天宣布台灣對大陸確實存在貿易壁壘，只是認定而已，要看後續具體政策。

▲大陸學者認為商務部公布調查結果無關大選，也無法左右選情。（圖／CFP）

原訂大選前公布調查結果，大陸商務部提前一個月，似乎降低影響大選殺傷裡？包承柯指出，「大陸商務部處理沒有把台灣大選當做基本的考量，純粹就經濟的問題來做決定。至於是否公佈具體制裁政策，不太可能在台灣明年1月大選前提出措施。」

包承柯也指出，「民進黨只是想收割撈選票，正好在貿易壁壘上面做文章，只要只要大陸做任何事情，民進黨都會指責大陸方面介入，目的就是炒作，騙取選票。」

包承柯也進一步說，除非明年大選有新契機，兩岸關係才有有重新調整的可能性，尤其是兩岸經貿，會出現一些新的變化。「如果明年賴清德勝選上台，肯定不會開放兩岸經貿關係，甚至會走向衰退情況。」

中華戰略學會資深研究員張競接受訪問則透露，「從事兩岸貿易業者指出，台灣方面長久以來認為北京願意忍受兩岸商貿往來不對等條件，以便鞏固雙方互動交流架構，犧牲經濟實際利益，以讓利心態爭取台灣企業商家好感，其實是一廂情願誤判與誤解。」



張競也指出，大陸商務部公布後，國台辦也同步強調，「調查事實清晰與證據確實充分。」可理解大陸方面是有備而來，隨時準備與台灣方面透過任何國際組織或是仲裁談判機制，拿出證據相互對壘，確保自身利益。



張競也反問蔡政府，「面對老早預料結果，是否具備應變能力？」他指出，綠營執政以來，總是被業界抱怨動輒就是政治無限上綱，但卻缺乏認識掌握實際經貿脈動能力，業界能否承受得起衝擊，這才是政府主管機關必須掌握當務之急。

張競指出，台灣必須認清楚兩岸關係已經到達「親兄弟、明算帳」時代，要能維持穩定和平關係，就不要再指望大陸方面永遠會隱忍吃虧無端讓利，「台灣必須要理解到北京將不再會犧牲經貿利益，來追求政治親善。」