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為何不喜歡「掃QR Code點餐？」　鄉民點出6原因：很不方便

▲桃園市徐姓男子與吳姓妻子未曾到過龜山區某餐廳消費，竟在餐廳留言區留下負評挨告，事後還怒嗆要檢舉業者。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

▲大家喜歡自行掃QR Code點餐嗎？（示意圖／取自Pexels）

記者曾筠淇／綜合報導

以往到餐廳用餐，多會有服務人員到桌邊點餐，或是客人也可以起身到櫃檯點，不過，現在則有越來越多店家改採「QR Code」的點餐方式。近日就有網友好奇拋問，大家喜歡用QR Code點餐嗎？貼文曝光後，一票網友都搖頭，並透露不喜歡的原因。

這名網友在PTT的WomenTalk板上，以「你喜歡QR Code點餐嗎」為標題發文，提到現在有很多餐廳都採「QR Code」的點餐方式，他覺得這樣很好，除了不用擔心服務人員沒空，還更有效率，至於缺點就是少了點溫度，大家喜歡用QR Code點餐嗎？

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貼文一出，一票網友都搖頭並透露原因，「為什麼我要用我的手機去幫他們做他們的工作」、「我幹嘛用我的手機去讓別人方便」、「不提供Wi-Fi的話非常X北」、「覺得還是要準備紙本，有些老人家不是很會用，收服務費也很爛，更討厭一定要加LINE才能點餐的」、「對於不熟悉使用QR Code的老年人就很不方便」、「可以接受QR Code點餐，但不能接受要加會員」、「不喜歡，手機字跟圖那麼小，看得很痛苦」、「QR Code的問題是他們把紙本菜單收掉了，應該留著紙本方便客人點餐」。

▲▼餐廳,廚師,煮飯,烹調。（圖／翻攝自Pixabay）

▲「6大原因」讓網友不喜歡用QR Code點餐。（示意圖／取自Pixabay）

其中更有不少網友對於「自行點餐卻要支付服務費」感到不解，「不能接受QR Code點餐還要收服務費」、「你用你的手機幫他做他的工作，他還要跟你要服務費」、「有收服務費又叫你自己點餐的不行」。

綜合網友說法，網友不喜歡用QR Code點餐的原因包含：

1.認為非自己的工作卻要操作自己的手機

2.店家未提供Wi-Fi，要使用自己的網路

3.自行點餐卻要支付服務費

4.長輩不熟悉、不太會操作

5.被迫加入LINE或會員

6.手機字很小，卻沒有紙本菜單可以看

不過也有網友回應，「方便啊」、「超愛，就不想講話」、「不用講話很好，用我的手機點餐總比用我的嘴巴點餐好」、「中低價位餐廳可以，高價還叫客人掃很不行，然後掃QR Code就算了，沒紙本菜單也很討厭」、「選擇障礙又不想旁邊有人在等，喜歡QR掃描」。

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