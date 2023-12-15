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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

藍名嘴稱余天退出輔選　綠委指捕風捉影：余提攜後進的意志不需懷疑

余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城、黃揚明）

▲余天。（圖／翻攝自Facebook／余天、李坤城）

記者杜冠霖／台北報導

民進黨立委余天此次並未爭取連任，接棒給前議員李坤城，而余天過去在是綠營輔選大將，有藍營名嘴指出，余天已經久未現身造勢場，連臉書都沒更新，這是賴蕭配一大隱憂。民進黨立委鄭運鵬15日受訪時回應，余天是一個大器立委也是前輩，最近不管是公務或是家裡都比較忙，大家捕風捉影，余天提攜後進、愛護民進黨的意志力跟方向，不需要懷疑。

資深媒體人黃揚明14日晚間在臉書發文指出賴蕭配目前有一大隱憂，那就是「消失在造勢場的新北競總主委余天」，余天上一次公開現身是在11月4日的新北競總成立造勢大會，之後便未再現身，連臉書也沒有更新，傳聞是因為沒有被列入不分區立委名單，且事前綠營內部沒有人先和他溝通，余天因而失望。不過，這部分並未獲得余天本人回應。

對此，鄭運鵬表示，余天是一個大器立委也是前輩，他不管是公務或是家裡這幾年都比較忙，大家捕風捉影，余天提攜後進、愛護民進黨以及希望在三重讓後輩連任的意志力跟方向，不需要懷疑，有時候他比較忙，且余天需要全國輔選、責任區不只有三重，余天很有責任感、很開朗的人，這點沒有太多疑慮。

對於此次國會選情，鄭運鵬表示，民調起伏大，執政有包袱要審慎面對，政黨輪替跟這次投票要不要讓國民黨過半，對民眾來說有點距離，不會有人反對政黨輪替，但該不該輪替給國民黨，大家是有疑慮的，國民黨地方執政佔2/3，如果還讓他們總統當選、國會過半，那才叫一黨獨大。

鄭運鵬指出，國人對執政黨有更多要求，這要虛心接受，最後一個月努力把國會過半訴求告訴國人，國會不過半、藍白一定隨便亂，這幾年藍白分進合擊對政府的污衊大家都看在眼裡，最後一個月讓大家更清楚理解這次選舉意義所在，不只賴蕭要贏，希望國會過半訴求也獲得國人認同。

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