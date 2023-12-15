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AI PC時代降臨！ 台廠今齊步推首款AI筆電搶換機潮商機

▲▼Acer Swift Go 14。（圖／宏碁提供）

▲Acer Swift Go 14。（圖／宏碁提供）

記者蕭文康／台北報導

英特爾14日發表全新架構的Core Ultra處理器（代號Meteor Lake），將實現在PC、NB的AI加速及邊緣計算應用，台廠包括華碩、宏碁、微星和技嘉等也同步發表旗下首款AI筆電，積極搶攻下一波龐大換機潮商機。

華碩

華碩今發表首台搭載最新Intel Core Ultra系列處理器的AI筆電ASUS Zenbook 14 OLED、1.2公斤、14.9公釐的輕薄機身，Intel Core Ultra處理器內建AI專用的NPU，不但更省電，還可降低CPU工作負載，大幅提高AI處理能力，擴展到圖像、文字及程式生成等更多應用領域。

例如：工作/學習可透過AI程式幫助內容撰寫、分析、製作精美簡報；亦可使用AI應用軟體進行圖像或影像創作，讓生產力突飛猛進。

▲▼華碩Zenbook 14 OLED AI筆電。（圖／華碩提供）

▲華碩Zenbook 14 OLED AI筆電。（圖／華碩提供）

ASUS Zenbook 14 OLED通過Intel Evo認證，Intel Core Ultra處理器與 Intel Arc顯示晶片的強大效能，成就更好的AI體驗，並提供智慧管理相機背景特效、追蹤使用者臉部與眼部動作等AI應用功能。最高配備1 TB SSD儲存裝置、32 GB記憶體與WiFi 6E技術，以超高效率完成任務、搶得AI先機。75Wh大電量長效續航，USB-C Easy Charge 49分鐘即可快充至60%，隨時戰力飽滿。最高14吋16:10 120Hz 3K OLED螢幕色彩鮮豔生動、600尼特峰值亮度、DCI-P3：100% 廣色域、VESA DisplayHDR™ True Black 600與德國萊因 (TÜV Rheinland) 低藍光 / SGS 護眼雙認證，栩栩如生的視覺，並長保雙眼舒適。建議售價約48,900元。

宏碁

宏碁今發表最新AI-Ready筆記型電腦 Acer Swift Go 14 （SFG14-72），搭載Intel Core Ultra處理器，配備Intel Arc顯示晶片及Intel AI Boost整合性NPU，於輕薄的機身中提供高效AI運算性能，創造沉浸式體驗。搭載OLED面板的Swift Go 14筆電之一系列AI功能讓其如虎添翼，包括Acer PurifiedVoice及Acer PurifiedView等視訊會議與客製化工具，滿足學生、專業人士或創作者的使用需求；亦能透過Windows 11 中的Copilot AI 助理，輕鬆完成各種任務與工作。

▲▼ Acer Swift Go 14 。（圖／宏碁提供）

▲Acer Swift Go 14 。（圖／宏碁提供）

宏碁筆記型電腦產品事業總處長林恭正表示，全新推出的Swift Go 14為目前市場上率先搭載Intel Core Ultra處理器的產品之一，不僅外觀時尚有型，更搭載高解析度螢幕及一系列最新協作技術，以多元的功能滿足不同生活型態。未來，宏碁將推出強化生成式AI應用的更多產品。

Acer Swift Go 14最高搭載全新Intel Core Ultra 7 155H處理器且獲得Intel Evo平台認證，提供性能升級所需的技術與功能，例如：即時喚醒、快速充電以及長達12.5小時的長效電池續航力。Intel Ultra Core H系列處理器配備專屬AI引擎Intel AI Boost及Intel Arc 顯示晶片，能展現最佳性能，並以極致能源效率驅動多項AI功能，於遊戲及創作時打造沉浸式體驗。此款Windows 11 電腦亦能透過Intel Unison™與Android或iOS裝置配對，打造以單一螢幕進行檔案傳輸、通話、訊息收發及裝置管理的無縫整合體驗。

Swift Go 14於AI技術的支援下，讓1440p QHD網路攝影機在進行影音串流或視訊會議時，不僅反應更加靈敏，且所需耗能更少。使用者能藉由Acer PurifiedVoice降低背景噪音；Acer PurifiedView使畫面呈現最佳效果，包括模糊背景、自動取景以及視線校正。當偵測到筆電鏡頭或麥克風啟用時，全新Acer QuickPanel功能會自動迅速切換成視訊會議的配置方案；此外，全新Acer AlterView則能利用AI生成的深度圖將2D圖像轉變為具3D效果的動畫桌布，並從多個角度觀賞。

使用者能藉助Windows Copilot強大的AI功能滿足工作、創作及娛樂需求，不僅能加速完成任務、減少延遲，更能節省時間並提供個人化的解答、靈感以及任務協助，涵蓋網頁內容摘要、撰寫電子郵件、變更電腦設定及生成圖像，包含像是小畫家、剪取工具、照片等應用程式，提供令人驚豔的AI成像。

使用者能一鍵啟用專門設置的AcerSense應用程式，針對筆電的性能、維護、客製化體驗進行無縫管理，其中的Acer AI Zone功能可協助使用者輕鬆查找裝置中的AI功能並獲得更新版本。Swift Go 14配置基本的連接埠，包括兩個USB Type-C、HDMI 2.1，並配備一個MicroSD插槽；內建Intel Wi-Fi 6E與Intel Bluetooth LE Audio，確保高品質的無線網路與音訊連接。

Acer Swift Go擁有俐落輕盈的外型及強大的效能，是經常移動且需要多功處理使用者的理想筆電。鋁製機身重1.32 kg、厚度僅14.9 mm，不論是收進包包或隨身攜帶都相當輕鬆便利。除此之外，環境友善的OceanGlass™觸控板原料均由海廢回收塑膠製成，相較前代產品，觸控面積增加44%，提供使用者更大的操作與滑動空間。即日起Swift Go全台開賣，建議售價34,900元起。

宏碁今發表另一款最新Predator Triton Neo 16電競筆記型電腦，搭載具AI加速能力的新款Intel Core™ Ultra處理器以及NVIDIA GeForce RTX 40系列GPU，全面支援需繁重運算需求的遊戲大作及專業應用程式。玩家與內容創作者能於Predator Triton Neo 16享受令人驚豔的遊戲場景及畫面設計，其16吋螢幕支援高達3.2K的解析度、165 Hz螢幕刷新率及經Calman認證的顯示器，提供即時且不失真的色彩。

▲▼Acer Triton Neo 16 。（圖／宏碁提供）

▲Acer Triton Neo 16 。（圖／宏碁提供）

Predator Triton Neo 16亦具備先進的冷卻技術，結合第5代AeroBlade™風扇與CPU的液態金屬散熱膏，使筆電能維持全速運作；玩家還能透過以AI優化的Acer PurifiedVoice 2.0與PredatorSense™ 管理通訊及裝置。此款全新Windows 11電競筆電除了提供嘆為觀止的效能體驗外，更附贈一個月的Xbox Game Pass，使玩家得以暢玩超過百款高品質遊戲。

全新Predator Triton Neo 16（PTN16-51）電競筆電搭載頂尖技術，一系列的升級功能讓使用者得以釋放創意潛能，主宰遊戲世界。全新Intel Core Ultra H系列處理器內建AI專用引擎與Intel Application Optimization技術，不僅能提供高效性能、流暢遊戲體驗，還能於電競筆電上進行協作；玩家更能藉由最高支援NVIDIA DLSS 3.5技術的NVIDIA GeForce RTX 4070筆電GPU， 於光線追蹤遊戲與應用程式中享有AI優化後的視覺效果。Predator Triton Neo 16獲得NVIDIA-Studio認證，為創作者量身打造，即使在最具挑戰性的創作工作中也能實現快速流暢的性能，創作者更能透過NVIDIA Studio創意軟體套件進行創作，亦可利用NVIDIA Studio驅動程式維持最佳運算穩定性與效能表現。

為充分享受全新升級的視覺效果，Predator Triton Neo 16提供2款16吋顯示器選擇，最高可選配3.2K解析度、165Hz螢幕刷新率以及16:10寬高比的螢幕，且均通過Calman認證，能呈現電影般的逼真色彩，將創作者的構想完美實現於眼前。同時，透過DCI-P3 100%色域的優勢，搭配NVIDIA Advanced Optimus功能以及NVIDIA G-SYNC技術，打造清晰鮮明的色調且零破圖的影像。Triton Neo 16具備最新升級的Acer Purified Voice™ 2.0，結合AI降噪技術及波束成形解決方案，佐以3D陣列設計的三個麥克風，能成功阻擋外部的聲音與雜訊，不論是玩家、實況主或內容創作者都能享受清晰的通話品質，將聽覺聚焦於主音響。

Predator Triton Neo 16配備先進的散熱解決方案以發揮極致潛能，藉由第5代AeroBlade™ 3D風扇及CPU上的液態金屬散熱膏，同時搭配熱導管以維持最關鍵的氣流。全新升級的Predator Sense 5.0 管理軟體，一鍵即能操控裝置，玩家僅需要點擊專用的PredatorSense按鈕，便能選擇四種運行模式，輕鬆切換遊戲、控制風扇速度或監測裝置性能表現；更可依據個人風格及偏好，自訂3區域的RGB背光鍵盤。Predator Triton Neo 16亦搭載齊全的連接埠，包括HDMI、一個USB-C Thunderbolt™ 4連接埠以及一個Micro SD™讀卡機，讓玩家隨時連接不設限。

微星

微星這次一口氣發表2款14吋AI筆電：Prestige 16/Prestige 13 ai evo，同樣搭載英特爾最新的晶片Intel Core Ultra。

技嘉

日前宣布將在明年元月CES展中，讓全球粉絲搶先體驗AORUS全新筆電，將以輕薄吸睛的外型亮相，其強大的效能、卓越的視覺表現以及融合次世代AI應用技術，將為玩家們帶來前所未有的遊戲體驗。
 

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AI PC華碩宏碁微星技嘉

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