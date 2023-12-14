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諸羅山盃少年棒球邀請賽12／22開打　11支外隊回歸破紀錄258隊參賽

▲▼ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打 258隊參賽再創新高11支外隊重回台灣參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲▼ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打 258隊參賽創新高，11支外隊重回台灣參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

各界引頸期盼的諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽，今年邁向第26屆，共有258支國內外球隊，齊聚嘉義，也創下歷史新高，12/22-28在13個場地進行344場比賽。

▲▼ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打 258隊參賽再創新高11支外隊重回台灣參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第26屆諸羅山盃軟式少年棒球國際邀請賽，共有高年級組192隊參賽，低年級組66隊參加，11月18日啟動線上報名後，僅僅3個小時就報名額滿。其中有11支外國隊伍，分別來自日本的東北、愛媛、東西、茨城、日僑，韓國隊，香港的純陽、觀塘、深水埗，新加坡等。

▲▼ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打 258隊參賽再創新高11支外隊重回台灣參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

▲ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽宣傳大使廖建富 。（圖／記者翁伊森翻攝）

第26屆諸羅山盃軟式少年棒球國際邀請賽，大會也特別邀請廖健富選手擔任宣傳大使。廖健富來自嘉義市博愛國小、民生國中的年輕強打，剛協助中華隊拿下第30屆亞錦賽亞軍；個人則是拿到中華職棒34年，年度最佳指定打擊，還有打點王，目前效力於中華職棒樂天桃猿隊選手廖健富。

▲▼ 第26屆諸羅山盃國際軟式少年棒球邀請賽12/22嘉義市開打 258隊參賽再創新高11支外隊重回台灣參賽 。（圖／記者翁伊森翻攝）

本屆諸羅山盃賽制將比照往年，最終取4名予以獎勵。此外，大會針對兩個組別也有許多個人獎項，包括最有價值球員MVP、打擊獎前3名以及最佳9人的榮耀。

嘉義市是棒球的原鄉之一，自KANO嘉農棒球隊帶起棒球的熱潮後，嘉義市就是棒球的發展重鎮，一直以來對棒球重視與推動不遺餘力，藉著諸羅山盃延續不斷的辦理，也讓它變成國際間非常重要的棒球賽事，希望今天藉著我們媒體朋友的報導能夠為棒球運動再掀起高潮。

此外，12/27-28最後2天的精彩決賽，在主球場的賽事，也將有線電視智林體育台、中華電信MOD-智林體育台(頻道215)、智林體育台官方粉絲團以及中華民國學生棒球運動聯盟粉絲團、智林體育台YOUTUBE等平台將進行實況轉播，服務不能到場的球迷朋友。

 
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