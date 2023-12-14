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網拍被詐15萬！工程師曝「假買家4步驟」騙倒他　哀嘆：非常丟臉

▲▼軟體工程師PO文分享被詐騙15萬的過程，提醒操作網銀就是詐騙。（圖／記者許敏溶翻攝）

▲黃姓軟體工程師PO文分享被詐騙15萬過程，提醒點選詐騙集團提供造假連結是受騙開始。（圖／記者許敏溶翻攝）

記者許敏溶／台北報導

一名黃姓軟體工程師昨（13日）PO文指出，在FB賣場上架商品，並要求買家透過超商物流服務平台付款，對方卻說無法下單且帳戶被凍結，希望他下載賣貨便連結並進行賣場升級，他事後才發現物流服務平台連結是造假，被「詐騙15萬元。原PO以親身痛苦經歷為例，提醒大家：「操作網銀就是詐騙、不要亂點連結、+開頭的電話不要接、賣家也會受騙。」

黃姓軟體工程師（以下簡稱黃男）昨天在網路上PO出自己如何被詐騙15萬現金的過程。黃男表示，事情發生在本周二（12日），自己在FB賣場上架商品，因為開的價格偏高，上班時接到買家洽詢時，「以為小白上鉤，殊不知我才是那個上鉤的白癡」。買家一開始表示可用全家好賣或蝦皮賣場付款，黃男則主動說用超商物流服務平台付款，並建立好訂單給對方。

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不過，買家傳來截圖表示無法下單，並以買家帳戶被凍結，以及賣場（黃男）尚未升級，需要聯繫客服人員來處理，並且附連結。隨後黃男以自己設定出錯，為了不造成別人困擾，也擔心買家後悔，就想透過客服處理，也完全沒想到賣家會被騙，於是點開了用新細明體做成的極簡UI的在線客服。

黃男提及，造假的客服很有效率，很快地就騙到他的個資，並請一個銀行的專員，要協助他完成金流服務。黃男還PO出與詐騙集團銀行專員的講電話的文字，包括+開頭的打來（境外來電）「+670227541313」，並坦承：「很羞恥的向大家展露我的低智商舉動，也順便讓大家警惕一點。」

黃男在聽從兩次銀行專員操作後，損失15萬現金。還好第三次沒有受騙。隨後立馬撥165報案，並到派出所去報案做完筆錄，警察表示會盡快將對方帳戶凍結，不讓金額轉出去，但基本上拿回錢的機率不大，「就當作花很大一筆錢買教訓了。」

包裹,網購,網拍,取貨,電商,簽收（示意圖／CFP）

▲詐騙手法不斷推陳出現，現在連賣家也會受騙。（示意圖／CFP）

黃男也自我檢討，指自己一直以高知識分子自居，每當聽到網路上的詐騙案例時，都覺得怎麼可能這麼傻，「我不可能被騙啦的心態」，但事實上是詐騙一直在進步，防不勝防，我們很難一直保持警覺，尤其有時事情一多，忙起來或要報告要開會就很容易鬆懈，並提醒大家四個原則：「操作網銀就是詐騙、不要亂點連結、+開頭的電話不要接、賣家也會受騙」。

黃姓受害者父親受訪時表示，黃男因為準備開會，一忙就沒警覺心，更沒想到身為賣家也會受騙，希望透過這次實際案例分享，提醒大家注意，這樣15萬的損失才有價值。

中正大學犯罪防治所教授鄭瑞隆指出，過去詐騙案件大多是買家受騙，這次案例則是賣家受騙，的確比較少見，但也顯示詐騙集團犯罪手法不斷推陳出新，手法更細膩，並透過更複雜的分工合作，偽造大家熟悉且知名的商家連結，藉此獲取受害民眾信任，再騙取民眾金錢，提醒民眾切勿隨意下載網路上買賣家提供的連結，以免受騙上當又損失金錢。

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