接受紐西蘭郵報專訪　吳釗燮籲支持台灣加入CPTPP

▲外交部長吳釗燮。(圖/外交部提供)

記者呂晏慈/台北報導

外交部長吳釗燮近日接受紐西蘭「郵報」(The Post)專訪時表示,「跨太平洋夥伴全面進步協定」(CPTPP)為高標準的區域貿易協定,台灣已完成修法宣示加入的決心,並已做好準備,希望紐西蘭正面看待台灣的入會申請案。

吳釗燮於11月24日接受「郵報」資深政治外交線記者Thomas Manch專訪,訪談內容已於本(12)月12日以「台灣盼紐西蘭支持台灣參與CPTPP」 (Taiwan wants New Zealand's support in contentious trade bid)為題刊出,並同步刊載於該報網路版。

吳釗燮表示,中國期盼加入該貿易協定,以填補2017年美國退出「跨太平洋夥伴協定」(TPP)的空間,但CPTPP的入會審查應著重申請國是否符合協定的高標準,而其他申請國入會的進程也不應受到中國的拖累。吳強調,CPTPP不是用來滿足威權國家的政治或戰略野心。

該報導指出,台紐兩國已簽訂自由貿易協議,並致力深化經貿關係。今(2023)年7月在紐西蘭舉辦的CPTPP部長級會議上,紐國貿易部長Todd McClay強調紐國將力求建構更好的制度,以利所有申請國皆能受到公平待遇。

吳釗燮另指出,隨著台灣大選將至,中國近幾個月來持續軍演,企圖影響台灣選情,但儘管中國增強對台武力恐嚇或經濟脅迫,台灣人民至今仍如常生活。為因應中國武力犯台的可能,台灣必須強化自我防衛能力及發展不對稱戰略。吳也呼籲理念相近國家持續聲援台灣,共同有效嚇阻中國對台冒進。

吳釗燮在專訪中,也祝賀紐西蘭新內閣順利組成,並強調台紐兩國雖無正式官方關係,仍應追求更緊密友好的實質關係。

「郵報」(The Post)是紐西蘭「史塔夫媒體集團」(STUFF)旗下報紙,網路及紙本報紙讀者達250萬人次,極具輿論影響力,尤為首都威靈頓地區政府官員每日必讀的報紙。