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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

無法參加COP28　駐美副代表鄭榮俊撰文：中國無權代表台灣

▲▼來自全球近200個國家、約7萬人參與的史上最大國際氣候會議COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

▲COP28於11月30日開幕。（圖／達志影像／美聯社）

記者呂晏慈／台北報導

第28屆「聯合國氣候變化綱要公約締約方大會」（UNFCCC COP28）11月30日起在杜拜舉行，多個我國友邦以實際聲援方式，支持台灣參與。此外，美國政治外交雜誌「國家利益」（The National Interest）11月30日刊登我國駐美副代表鄭榮俊公使推案專文，強調台灣已準備好幫助世界應對氣候變遷。

鄭榮俊透過投書指出，應對全球氣候變遷是台灣與國際社會共同目標，總統蔡英文於本年初簽署因應氣候變遷法案，將「2050淨零排放」目標入法，展現台灣減碳決心。

鄭榮俊說明，據美國能源效率經濟委員會（American Council for an Energy-Efficient Economy）評估，2022年台灣能源效率進步到世界第8名，在亞洲國家中僅次於日本，台灣再生能源裝置容量近5年平均年成長為21.9%，超過全球標準兩倍。

鄭榮俊強調，中華人民共和國在聯合國體系扭曲聯大第2758號決議誆稱對台主權，但事實上中國從未控制台灣，無權代表台灣人民發言，且台灣已做好準備貢獻國際社會，並願意與各國合作克服氣候危機，對抗全球暖化應讓台灣有發聲及參與權利，有意義地參與UNFCCC等多邊平台。

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