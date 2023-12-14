桃園阿北清晨運動未歸「家屬找一整天」　民眾報警巧助他回家

▲警方接回迷途一整天的廖姓男子。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名66歲廖姓男子清晨出門運動卻一直沒有回家，家屬找了一整天都沒找到人，急忙報警協尋，警方尋人過程中剛好接獲到另一起迷路男子的報案，經前往關心查詢身分，確認他就是協尋的廖姓男子，因迷失方向在離住家約3公里外馬路徘徊10多個小時，隨即將他帶回派出所通知家屬接回。

▲並通知家屬前來接回。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，廖姓女子昨日17時許至新坡派出所報案，稱其父親清晨獨自出門運動，通常在早上8點左右就會回家，今天直到將近11點都沒有回來，家人急忙到父親可能前去的地方查看，但找了整天都一無所獲，遂請警方幫忙找人。

員警獲報後立即外出搜尋，在尋人的過程中，恰巧接獲另一起報案，在觀音區文林路的巷弄內有一名迷失男子，員警前往關心，該名老翁表示他早上出門散步運動，卻突然迷失方向找不到回家的路，身上也沒帶手機無法與家人聯繫，只能一直在馬路上徘徊。

員警詢問男子的身分，確認他就是報案協尋的廖姓男子，員警將走了一整天已體力不支的廖男扶上車帶回派出所，並通知家屬前來接人，廖翁女兒見到父親平安無事，十分感謝警方的熱心幫忙。