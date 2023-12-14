　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

桃園阿北清晨運動未歸「家屬找一整天」　民眾報警巧助他回家

▲警方接回迷途一整天的廖姓男子。（圖／大園警分局提供）

▲警方接回迷途一整天的廖姓男子。（圖／大園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市一名66歲廖姓男子清晨出門運動卻一直沒有回家，家屬找了一整天都沒找到人，急忙報警協尋，警方尋人過程中剛好接獲到另一起迷路男子的報案，經前往關心查詢身分，確認他就是協尋的廖姓男子，因迷失方向在離住家約3公里外馬路徘徊10多個小時，隨即將他帶回派出所通知家屬接回。

▲並通知家屬前來接回。（圖／大園警分局提供）

▲並通知家屬前來接回。（圖／大園警分局提供）

大園分局表示，廖姓女子昨日17時許至新坡派出所報案，稱其父親清晨獨自出門運動，通常在早上8點左右就會回家，今天直到將近11點都沒有回來，家人急忙到父親可能前去的地方查看，但找了整天都一無所獲，遂請警方幫忙找人。

員警獲報後立即外出搜尋，在尋人的過程中，恰巧接獲另一起報案，在觀音區文林路的巷弄內有一名迷失男子，員警前往關心，該名老翁表示他早上出門散步運動，卻突然迷失方向找不到回家的路，身上也沒帶手機無法與家人聯繫，只能一直在馬路上徘徊。

員警詢問男子的身分，確認他就是報案協尋的廖姓男子，員警將走了一整天已體力不支的廖男扶上車帶回派出所，並通知家屬前來接人，廖翁女兒見到父親平安無事，十分感謝警方的熱心幫忙。

ET快訊
快訊／狂砍64分破紀錄！　紀念球卻被拿走爆衝突
快訊／三民公園隨機砍人！　男揮刀砍3女遊客
台彩曝中獎人面相　「2特徵」最好運
國中生〈帝王條款〉藏驚人細節！神觀察力全跪了：難怪優勝
《帝王條款》吵翻！Cheap「被出征」霸氣喊：有比賺錢更重要
骨灰罈紅茶輸了！好市多「1神物」秒篡位　會員推：快被挑光了
全台首創！新竹縣市跨年演唱會　卡司公布
林襄被追問「為什麼找運動員當男友」　羞笑全說了
26歲寫真女星驟逝　親媽爆內幕：女兒像被他殺了一樣

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

桃園阿北清晨運動未歸「家屬找一整天」　民眾報警巧助他回家

蔬果農殘檢驗站評比！　花蓮4家獲特優級以上殊榮...花蔬11連覇

台日教育交流　四國觀光協會與台灣教育聯盟簽署全面合作協定

巡迴醫療14年守護6萬偏鄉病患　竹山秀傳醫院獲TCSA永續獎

教育沒有局外人　2023台南市教育局年終成果發表

台東縣稽查抽驗熱門餐飲業者餐點18件　檢驗結果皆合格

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」　關懷社區弱勢患者與獨老

竹市「節電環境教育宣導嘉年華」 12月24日共享低碳饗宴

公路局2024元旦連假公共運輸優惠措施　屏東監理站報您知

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

為何婚後不想跟婆家住？

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

爆握胡瓜曖昧證據 丁柔安心死入佛門｜20231213 ET午間新聞

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

桃園阿北清晨運動未歸「家屬找一整天」　民眾報警巧助他回家

蔬果農殘檢驗站評比！　花蓮4家獲特優級以上殊榮...花蔬11連覇

台日教育交流　四國觀光協會與台灣教育聯盟簽署全面合作協定

巡迴醫療14年守護6萬偏鄉病患　竹山秀傳醫院獲TCSA永續獎

教育沒有局外人　2023台南市教育局年終成果發表

台東縣稽查抽驗熱門餐飲業者餐點18件　檢驗結果皆合格

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」　關懷社區弱勢患者與獨老

竹市「節電環境教育宣導嘉年華」 12月24日共享低碳饗宴

公路局2024元旦連假公共運輸優惠措施　屏東監理站報您知

趙少康喊「一年沒推內閣就辭職」　侯友宜：上任馬上處理

昔暗助議長賄選？　賴清德競總駁斥：假爆料

連鎖水餃店消費「吃到塑膠膜」　他嚇壞：不知剩下被吃到哪去

蛋堡考上第一志願「中途轉念玩嘻哈」！遭媽反對爆爭執：成長過程很孤單

獨家／「最帥翻譯」程浩主動追男友　哽咽求婚：跟他在一起很幸福

許維恩母失智8年「她已不認得我了」：我相信有奇蹟！

黃崇哲／金融科技的下一站

新冠及流感疫苗接種站　台東衛生局16日上午開設

澳洲女子遭控「連殺4孩」入獄20年　終獲清白罪名撤銷

楊聰財／一再發生長照弒親人倫悲劇 除了修法還要有積極作為

地方熱門新聞

國一大灣交流道行車糾紛2駕駛送辦

國防軍備展氣勢　三芝興華驛站飛行裝備揭幕

新北「6水」治理策略　打造智慧永續城市

南消堅守民眾生命財產永不間斷

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

三三讀書會辦「絲絲入扣以愛為名」耶誕晚會

2024大選桃園人口激增　再增設23個投開票所

西螺道路標線重畫「駕駛急煞恐釀追撞」

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

新北5場所獲選無障礙設施優良獎

屏東抽驗42項食品+火鍋料　結果出爐

雲林基督教醫院「聖誕愛心破百義賣」

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

更多熱門

關鍵字：

外出運動整日未歸順利尋獲

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

丫頭出國脫了！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

楊丞琳失言4天首現身！

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面