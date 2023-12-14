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「買得起最重要」　學者讚侯友宜免頭款購屋政策：圓青年買屋夢

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

▲侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策。（圖／記者許靖騏攝）

記者崔至雲／台北報導

國民黨總統參選人侯友宜日前推出購屋政策，主張青年購屋貸款可全額貸免頭期款，利息補貼0.5%；5年後利息由公股銀行減半碼計算，利息也會優惠5年。政大地政系教授孫振義分析，「侯康全額貸」的推出，就是政府挺信用良好、收入穩定、有風險控管概念青年的態度，讓白手起家、得自己存頭款的青年得以免頭款全額貸購屋成家，達到安居樂業理想的重要一哩路。

侯友宜「青年購屋」競選政策所提出的「555方案」有五大重點，符合40歲以下青年人，信用無重大瑕疵者；排富（無自有住房與所得限制）；限首購；轉售限制（閉鎖期最高十年）；一生一次，即可享有該政策的優惠。

侯友宜對「555方案」進一步指出，1500萬額度內最高可全額貸款，免頭期款；利息補貼0.5%(政府＋金融機構)；5年後利息由公股銀行減半碼（0.125%）計算；利息優惠5年。

侯友宜表示，這項政策最主要的用意是，讓青年以租金方式省下5年購屋、房價上漲的壓力，可以先圓夢，只要信用貸款好，在前5年就可以付得起，強調「買得起」是很重要的里程碑，推這個政策是希望大家能夠買得起。

在居住政策方面，侯友宜日前已提出「公宅多元六措施」、「育兒成家有宅住」、「炒房遏止穩房價」、「都更升級有保障」等四大主張，承諾上任要做到居住正義達120萬戶，推出公地地上權住宅，二胎以上優先抽社會住宅與購買地上權住宅，近期推出的青年購屋免頭期及超低利貸款提升到1500萬元，受到青年族群的高度關注。

孫振義認為，青年是國家的資產，更是國家的未來，政府為了實現居住正義，從過去推出的「青安貸」到今年加碼的「新青安房貸」就是試圖幫年輕人一把，讓青年有機會在自住的需求下購屋、成家。

孫振義近一步分析，今年八月政府積極地將「青安貸」升級成「新青安房貸」，造福更多民眾得以順利買房。在升級版中，包括最高貸款額度提高至1,000萬元、貸款年限延長至40年，寬限期延長至5年等，並且搭配公股銀行減收利息半碼續辦，政府補貼1碼至115年7月31日止，共計減1.5碼的利息補貼。如此優渥條件下，卻不免也讓薪水不漲環境框架下遲遲「存不足頭期款」的青年，深深地感到相對被剝奪感與被遺棄感，儼然成為政府補貼政策下的購屋孤兒。

▲▼ 侯友宜公布「青年侯康貸、購屋免頭款」 政策 。（圖／記者許靖騏攝）

孫振義認為，為幫青年圓購屋夢，侯友宜推出的政策，以購買1250萬的房屋為例，一般民眾僅可能核貸八成，等同要準備250萬（每月存2萬得花10年），沒有親友相助的年輕人就只能咬著牙慢慢存錢，還有可能因為通貨膨脹、房價上漲而追趕不及。

孫振義說，「侯康貸」的出現正好能夠即時補位現有的「新青安」，圓青年一生渴望的購屋夢。在前五年利息補貼兩碼（0.5%）的條件下，1250萬全額貸月付不到18000元，與部分民眾房租費相差無幾，卻能有效讓年輕人趁此寬限期存些錢以應未來所需；第六年後月付約42,000-44,000，負擔會如預期加大，故核貸銀行與申貸青年定要事前妥善釐清申請人收入與負擔能力，這就彰顯出風險控管的重要性。

孫振義也說，政府想要幫青年只需要一個理由，不想幫青年能找出一萬個藉口。「侯康全額貸」的推出，就是政府挺信用良好、收入穩定、有風險控管概念青年的態度。有積蓄或得到親友支持存得「頭期款」的青年自然是申貸「新青安」即可滿足，然，白手起家、得自己存頭款的青年想買房卻遙遙無期，而「侯康貸」恰好能夠及時補位，助青年得以免頭款全額貸購屋成家，達到安居樂業理想的重要一哩路。 

▲▼「新青安」與「侯康貸」比較圖。（圖／侯友宜競辦提供）

▲「新青安」與「侯康貸」比較圖。（圖／侯友宜競辦提供，點圖放大）

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