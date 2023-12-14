爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

▲女子回老家發現真相後，忍不住痛哭。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

慘過韓劇！大陸網站日前流傳一則貼文，30歲女子在18歲那年考上北大，結果父親給了1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）後，就聯手和繼母把她趕出家門；直到多年後，她回老家才發現真相，忍不住崩潰痛哭。

根據《香港01》報導，大陸網站流傳一則貼文，畢業於北京大學的一名30歲女子，2歲時媽媽因病過世，因此和父親相依為命；上國中後，父親娶了新老婆，對她的態度越來越冷淡，不僅如此，繼母也對她相當嚴格，要求她做很多家務。

18歲那年，女子考上北京大學，怎料到父親給了1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）後，就把她趕出家門。父親嚴厲地說，「妳已經是可以獨立生活的成年人，我不再有扶養責任與義務，這些錢足夠妳在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，我不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，我也不會接。」

女子聽完後氣憤離家，從此再也沒有跟父親連絡，直到6年後，她大學畢業出社會闖出一片天，於是抱著「想看父親會不會後悔」的心態回鄉，更特意選在父親65歲生日回去。

沒想到回鄉後發現老家已荒廢，在向其他鄉親打聽下找到搬到鄰鎮的繼母，才知道父親已經過世。她從繼母口中得知，原來父親當時發現罹癌，知道她的個性一定會留在家鄉扛起醫療費，而不去北京大學就讀，為了不耽誤她的未來，才會和繼母一起合演一場戲，只希望她能有美好前途。

繼母表示，雖然她父親從沒打過電話給女兒，但只要身體條件許可，就會坐著巴士到北京偷偷看她，得知她生活安好就心滿意足。女子聽完後崩潰痛哭，現在想回報父親卻為時已晚。

不少人看完後，紛紛感動留言「父愛偉大」、「爸爸也是有苦衷，他寧願犧牲自己成全女兒的一生，很感動」、「也太狠心了，女兒一生也有陰影，何必呢」。

不過也有人質疑貼文是「農場文」，因為文章裡面只有一張女生掩臉的照片，也沒有具體資料，「當創作文去看就好，別太認真」。

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