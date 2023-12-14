　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

30歲女子回老家發現真相，忍不住痛哭。（示意圖／PAKUTASO）

▲女子回老家發現真相後，忍不住痛哭。（示意圖／PAKUTASO）

圖文／CTWANT

慘過韓劇！大陸網站日前流傳一則貼文，30歲女子在18歲那年考上北大，結果父親給了1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）後，就聯手和繼母把她趕出家門；直到多年後，她回老家才發現真相，忍不住崩潰痛哭。

根據《香港01》報導，大陸網站流傳一則貼文，畢業於北京大學的一名30歲女子，2歲時媽媽因病過世，因此和父親相依為命；上國中後，父親娶了新老婆，對她的態度越來越冷淡，不僅如此，繼母也對她相當嚴格，要求她做很多家務。

18歲那年，女子考上北京大學，怎料到父親給了1萬人民幣（約新台幣4.4萬元）後，就把她趕出家門。父親嚴厲地說，「妳已經是可以獨立生活的成年人，我不再有扶養責任與義務，這些錢足夠妳在大城市待一段時間，以後妳的生活費、學費自己賺，賺不到就退學，我不會跟妳有任何關係，所以沒必要打電話，我也不會接。」

女子聽完後氣憤離家，從此再也沒有跟父親連絡，直到6年後，她大學畢業出社會闖出一片天，於是抱著「想看父親會不會後悔」的心態回鄉，更特意選在父親65歲生日回去。

沒想到回鄉後發現老家已荒廢，在向其他鄉親打聽下找到搬到鄰鎮的繼母，才知道父親已經過世。她從繼母口中得知，原來父親當時發現罹癌，知道她的個性一定會留在家鄉扛起醫療費，而不去北京大學就讀，為了不耽誤她的未來，才會和繼母一起合演一場戲，只希望她能有美好前途。

繼母表示，雖然她父親從沒打過電話給女兒，但只要身體條件許可，就會坐著巴士到北京偷偷看她，得知她生活安好就心滿意足。女子聽完後崩潰痛哭，現在想回報父親卻為時已晚。

不少人看完後，紛紛感動留言「父愛偉大」、「爸爸也是有苦衷，他寧願犧牲自己成全女兒的一生，很感動」、「也太狠心了，女兒一生也有陰影，何必呢」。

不過也有人質疑貼文是「農場文」，因為文章裡面只有一張女生掩臉的照片，也沒有具體資料，「當創作文去看就好，別太認真」。

延伸閱讀
周海媚病逝／失聯4小時！港影壇全動員找人…周海媚最後行蹤曝光　友爆搶救內幕
超派炸雞創始店易主！　超哥證實：將由5度入獄「監獄風雲傳奇」接手
3成國人不知自己高血壓！59家藥局協助血壓管理　揪出135位潛在個案

ET快訊
摩天輪外流「12分鐘」就完事！　醫：3條件建議看診
快訊／玉女歌手哽咽哭了！　痛揭音樂教父劣行
快訊／麥當勞宣布漲價！　8主餐全變貴
Sandy主持「超糗口誤」全放送！　急改口畫面被卡
快訊／戴資穎3局力退南韓好手　年終賽2連勝明對安洗瑩
協商吵翻天！游錫堃看不下去講「公道話」　藍委敬禮：全民院長
國庫當提款機　爽拿277萬吃喝玩樂

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

他9萬買到「保時捷 918」…一上路秒被交警扣下！結局超爆笑

陸大學傳強迫學生捐血　每班5個人「退縮就不評優」

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

中央經濟工作會議　中國智庫：判斷仍不足無特效藥

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

為何婚後不想跟婆家住？

槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

告五人評蔣萬安唱《披星戴月》：9.5分　聲援五月天「希望他們都好」

調皮娃趁媽拿衣服沒注意　迅速爬行「藏身」躲貓貓

婚禮請頑童當嘉賓金曲連發　賓客台前超嗨！根本演唱會

爸娶繼母！北大妹被趕出家門　6年後得知「心碎真相」淚崩

重病母過世前一晚仍幫兒蓋被子　畫面曝光…網淚：母親的本能

計程車拒載、濫收費將被扣分！香港通過《的士司機違例記分草案》

港府重申公務員政治中立　前提是效忠國家

他9萬買到「保時捷 918」…一上路秒被交警扣下！結局超爆笑

陸大學傳強迫學生捐血　每班5個人「退縮就不評優」

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味　他噁到反胃

中央經濟工作會議　中國智庫：判斷仍不足無特效藥

號稱一個月能瘦5公斤！「減肥咖啡」驗出違禁物質　陸警查獲1噸

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

傅孟柏才爆秘婚　玩大冒險「強吻男星」簡嫚書現場看傻

不爽太刺眼！機車路權促進會成員拔35爆閃燈　妨害公務罪送辦

王品營收目標衝300億元　董座陳正輝：5年內問題不大

評蔡英文融入台灣社會脈動　蕭美琴：對人民喜怒哀樂很敏感

妹子一到日本「秒刷爆8萬」　友急借錢！網看傻：回國還債

屏東工地1工人上午墜樓送醫　下午病情惡化搶救不治

男友揪2人集體性侵女友　她心碎質問！渣男竟回：妳難道不愛我嗎

使用高功率電器　台電「勸世」兩大要點要注意

趙少康稱「台北人愛吵架、南部人愛打架」　他批：不戰南北不會選？

AAA紅毯／夫碩順壓軸霸氣登場！　樂童音樂家零互動⋯粉絲笑出來

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

大陸熱門新聞

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

媳婦拒生2胎！婆婆「自己生」　結局超辛酸

周海媚離世病歷外流　2人被捕處分曝光

公車保齡球式中學門口撞殺！一排學生遭輾捲車底

周海媚過世「病歷遭洩漏」　警逮捕醫院職工

周海媚病逝！不死的癌症偏愛女性

慎入！吃羊肉爐驚見「半截老鼠」...煮到已入味

逛夜市天降磚頭…28歲正妹被砸中當場噴血亡

賺翻了！大陸又挖到「38噸金礦」　價值逾700億

彩券獨中6.4億！老闆：這組號碼他簽了3年

史上最大銀行貪污案！3神鬼行長聯手A走149億

妹子手長凍瘡一查確診紅斑狼瘡！醫揭可怕死因

他9萬買到保時捷 918一上路慘了！結局超爆笑

更多熱門

關鍵字：

周刊王

讀者迴響

熱門新聞

帶國中女友初嘗禁果　男友做4次慘了

《帝王條款》畫作學生媽發聲！　134字曝光孩子高EQ

丫頭出國脫了！

學生「水箱藏假屍」惡作劇　警竟找出5無名屍

不打球　兄弟27歲內野手轉換跑道

《棒棒堂》阿本罕見放閃男友！

年輕人沒喝過！一款已消失飲料被狂推

楊丞琳失言4天首現身！

女大生出軌多人！男友崩潰做PPT報復

勇士格林鎖喉又揮拳遭「無限期禁賽」

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

甜美女跑者被抓包P圖！真實模樣曝

2年前爭議爆紅　NanaQ「整年沒接到業配」揹貸款

狂嗨整晚…妹子下面「裂出2條溝」痛爆！醫一看秒懂了

大巨蛋看球「胸前釦子炸開飛走」！

更多

最夯影音

更多
皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天
印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

印尼幫傭準備返鄉結婚...　她湧8年回憶淚崩：要幸福

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

張震嶽禮讓行人被按喇叭　開窗向後駕駛解釋畫面曝

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

運將狂被檢舉記點氣到中風　上百輛計程車衝凱道控違憲

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

男防飼料被整碗端走「剪破底」　牠叼空殼記仇...被哄4次才願吃

熱門快報

我叫Ｇail現場唱給你聽

我叫Ｇail現場唱給你聽

12/23 「聲林之王」校園好聲音＆Gail見面會，限時報名再抽早鳥好禮！

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面