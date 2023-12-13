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煮菜要先洗再切or先切再洗？專家曝「做錯農藥吃下肚」

缺水,節水,節約用水,省水,洗菜（圖／取自免費圖庫pixabay）

▲洗菜究竟要先切再洗，還是要先洗再切，讓人感到困惑。（示意圖／免費圖庫Pixabay）

記者柯振中／綜合報導

為了維持健康，許多家庭每天會煮食不同種類的蔬果，而究竟要先切再洗、還是先洗再切，讓許多人感到困惑。對此，農委會（現改為農業部）曾透露，如果想要清洗蔬果，一律推薦「先洗再切」，若是做法錯誤的話，恐怕會將農藥殘留吞下肚。

農委會先前在臉書粉專表示，許多人在清洗蔬果時，會糾結究竟要先切再洗，或是先洗再切，也有人認為「這兩個方式沒什麼差異」，但其實2種清洗方式的差異相當巨大。

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農委會說，若是先將蔬果切段、去蒂頭、去皮，最後才拿去清洗，會容易導致蔬果表面的農藥殘留，從切口處滲入組織，增加了農藥殘留吃下肚的風險。

▲蔬菜,豬肉,物價。（圖／CFP）

▲對於一般家庭而言，買菜、做飯是三餐必做的事，而買完菜以後還要清洗，這項環節讓不少人感到困惑。（示意圖／CFP）

至於先洗再切則沒有這種困擾，不過農委會提到，清洗時不必加鹽、小蘇打或蔬果清潔劑，只要使用乾淨的流動清水來清洗劑好，將表層洗淨後再切段，就能享用健康新鮮的食材。

農委會也介紹了各種蔬果的清洗方式，分別如下：

小葉菜類（例如青江菜、蔥）－容易在凹面處帶有泥沙殘留，因此要先一片一片撥開再清洗。

包葉菜類（例如高麗菜）－可先把最外面兩三葉去除，再將每一片葉片撥開清洗。

果菜類（例如甜椒、茄子）－需要先清洗後再將蒂頭去除。

根菜類（例如馬鈴薯、甘藷、蘿蔔）－要先清洗乾淨後再把外皮去除。

瓜菜類（例如苦瓜）－清洗乾淨後再去除頭尾和種籽。

豆菜類（例如豆子）－清洗乾淨後再去除頭尾和老絲。

小漿果類（例如葡萄、草莓）－葡萄連梗剪下後再清洗，草莓則是清洗完再去除蒂頭。

水果類－蘋果、柑橘、梨子等帶皮水果，應清洗乾淨後再去皮。

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