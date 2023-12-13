分析最新民調「柯文哲難一搏」　媒體人：但可能左右藍綠到最後

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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

分析最新民調「柯文哲難一搏」　羅旺哲：但可能左右藍綠到最後

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈登記參選。（圖／記者林敬旻攝）

▲民眾黨總統、副總統候選人柯文哲、吳欣盈。（資料照／記者林敬旻攝）

記者皮心瑀／台北報導

TVBS公布最新民調，民進黨賴蕭配支持度為36%，維持領先；國民黨侯康配支持度為32%，緊追在後；而民眾黨柯盈配支持度22%，依舊墊底。資深媒體人羅旺哲分析，選舉已經剩下一個月，很難看出柯文哲有一搏的機會，但卻仍有可能左右藍綠到最後。

TVBS民調中，民進黨賴蕭配以36%領先國民黨侯康配的32%，雙方差距4個百分點，而民眾黨柯盈配則以22%墊底，也是該民調5月調查以來的低點。此外，未決定的選民比例減少至9%。

羅旺哲說，這份民調顯示，民進黨選情往上走，回到賴清德訪美後的民調高度，而侯康微漲到32%，但柯盈配從登記參選後，持續往下跌。

羅旺哲指出，如果以這份民調來看，柯文哲跟藍、綠的差距變大，很難有一搏的機會，但卻仍有可能左右藍綠到最後，影響誰會勝出。

該調查是 TVBS 民意調查中心採用市內電話及行動電話雙底冊調查方式，於 112 年 12 月 5 日至 12 月 12 日晚間 18:30 至 22:00，共接觸 1,957 位 20 歲以上台灣民眾，其中拒訪為 325 位，拒訪率為 16.6%，最後成功訪問有效樣本 1,632 位(市話 816、手機 816)，在 95%的信心水準下，抽樣誤差為±2.4 個百分點以內。抽樣方法採用市內電話號碼後四碼隨機抽樣、行 動電話後五碼電腦隨機抽樣，人員電話訪問，資料依電話使用行為組合估計及母體性別、年齡、地區、教育程度等變項進 行統計加權處理。調查經費來源為 TVBS。

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