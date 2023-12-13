▲台東縣府與台灣卡內基訓練共推學生多元發展。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

本著「你我只要拋磚引玉！孩子就可以積沙成山!」的精神，幫助學生找到蛻變成長的契機，台東縣政府為提供弱勢家庭學生更多選擇機會，啟發他們對職涯規劃的靈感，113學年度與台灣卡內基訓練共同推動「玉山計畫」，並於13日在縣府大禮堂舉行啟動記者會。

縣長饒慶鈴提到，縣府近年來積極創新台東教育，在縣內各國中推動創業社團，鼓勵孩子以實際行動探索世界、學習到書本知識外的一技之長，也持續辦理創意發明相關課程、競賽及創發研習等，啟發孩子更多想像與討論，擁有多元發展的機會。此次與台灣卡內基訓練合作，期待學生參加卡內基青少年課程，能夠充分的腦力激盪，在參與團隊的合作之外，也激發個人獨立思考的能力，進一步豐富他們職涯探索的機會。

「玉山計畫」是台灣卡內基訓練結合上市櫃企業，共同實現企業社會責任、永續發展(ESG)的計畫，針對弱勢家庭、偏鄉地區、更生少年三類對象，提供職涯探索訓練，包括領導力訓練、職場體驗、企業實習的機會，選拔樂觀及奮發向上的學生探索自身發展途徑，本著「你我只要拋磚引玉！孩子就可以積沙成山!」的精神，幫助學生找到蛻變成長的契機，也提前為企業準備未來需要積極正向的人才庫。

教育處進一步說明，縣府首次與台灣卡內基訓練推動「玉山計畫」，預計於113年5月下旬提供初選名單，再經面試選出約60位學生分二梯次參加相關課程，並透過參與長榮航空、新光人壽、華南永昌證券、晶焱科技、晶碩光學、國巨律師事務所、資誠會計事務所、立凱電等20幾家上市櫃公司職場體驗活動，各企業全程提供6天5夜課程、住宿與交通，提供人才培育每人經費5萬元，使學生能夠認識不同企業的特色，並啟發他們對職涯規劃的靈感，更早地找到適合自己的職業方向，發揮職業潛力。