蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

▲環境部環境管理署顏署長，關心蘭嶼災後廢棄物處理情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導



「環境部會全力來協助蘭嶼災後廢棄物處理」，環境部環境管理署署長顏旭明13日率蔡蓬培組長與鐘裕達科長2位同仁，前來台東縣關心蘭嶼鄉小犬風災後當地廢棄物處理情形，承諾並指示全力協助災後暫置場約4,000公噸廢棄物後續處理事宜。



縣長饒慶鈴表示，蘭嶼鄉遭受臺灣氣象史上最大陣風記錄的小犬颱風侵襲，造成嚴重的災情，進而產生許多災後廢棄物，除了感謝各界伸出援手，提供人力與機具，包括台東縣環保局、台東市公所與卑南鄉公所，在第一時間協調人力物力及機具前往蘭嶼，更感謝環境部與環境管理署在災後立即提供經費補助，全力協助蘭嶼鄉整頓環境，並暫時將風災產生的廢棄物統一堆置於紅頭村的暫置場內，目前初估約3,000至4,000公噸。

為了後續能妥善處理，感謝環境部不僅全力投注相關經費，環境管理署顏旭明署長日更親臨台東並指示全力協助，讓接下來的廢棄物處理工作能順利進行，台東縣政府會儘速全力完成相關工作，讓蘭嶼鄉儘快恢復原有的優美環境。

署長顏旭明指出，對於蘭嶼鄉的災後廢棄物處理，中央與地方同心協力，環境部將全力提供所需的資源和經費，並善用當地人力，協助廢棄物分類以加速裝袋作業；海運的部分，協調相關業者以專船方式，克服冬季海象困難，將可燃廢棄物送至臺東縣焚化廠妥善處理，全力支持蘭嶼鄉儘快恢復美麗與乾淨的環境。