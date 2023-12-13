　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
地方 地方焦點

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

▲環境部環境管理署顏署長，關心蘭嶼災後廢棄物處理情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲環境部環境管理署顏署長，關心蘭嶼災後廢棄物處理情形。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

「環境部會全力來協助蘭嶼災後廢棄物處理」，環境部環境管理署署長顏旭明13日率蔡蓬培組長與鐘裕達科長2位同仁，前來台東縣關心蘭嶼鄉小犬風災後當地廢棄物處理情形，承諾並指示全力協助災後暫置場約4,000公噸廢棄物後續處理事宜。

縣長饒慶鈴表示，蘭嶼鄉遭受臺灣氣象史上最大陣風記錄的小犬颱風侵襲，造成嚴重的災情，進而產生許多災後廢棄物，除了感謝各界伸出援手，提供人力與機具，包括台東縣環保局、台東市公所與卑南鄉公所，在第一時間協調人力物力及機具前往蘭嶼，更感謝環境部與環境管理署在災後立即提供經費補助，全力協助蘭嶼鄉整頓環境，並暫時將風災產生的廢棄物統一堆置於紅頭村的暫置場內，目前初估約3,000至4,000公噸。

為了後續能妥善處理，感謝環境部不僅全力投注相關經費，環境管理署顏旭明署長日更親臨台東並指示全力協助，讓接下來的廢棄物處理工作能順利進行，台東縣政府會儘速全力完成相關工作，讓蘭嶼鄉儘快恢復原有的優美環境。

署長顏旭明指出，對於蘭嶼鄉的災後廢棄物處理，中央與地方同心協力，環境部將全力提供所需的資源和經費，並善用當地人力，協助廢棄物分類以加速裝袋作業；海運的部分，協調相關業者以專船方式，克服冬季海象困難，將可燃廢棄物送至臺東縣焚化廠妥善處理，全力支持蘭嶼鄉儘快恢復美麗與乾淨的環境。

ET快訊
12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金
快訊／高嘉瑜邀李彥秀「擂台切磋」練拳！　3分鐘3回合
「11點熱吵店」找女星低胸狂抖奶！　挨罰80萬
快訊／新北20分鐘2墜樓！　國中女+70歲嬤雙亡
超市搶人！全聯店經理可「年薪百萬」　家樂福加薪10%
國1嚴重車禍畫面曝！　女駕駛慘死
TVBS民調／侯康差賴蕭4百分點！　柯盈22%墊底、年輕選民

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

模擬電動車火災　南消七大隊辦理火災搶救演練

提升化學災害救災應變　南消三大隊舉辦化災搶救演練

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

徐乃麟爆料「籃籃是王齊麟的菜」　巫苡萱秒吐槽：你的口風很鬆！

刺青店貓大膽睡在「女客人下面」　助理急叫醒：你這樣很沒禮貌！

老婆突問「愛我還是女兒」機智尪神回一句展求生慾

路邊花圃遇受傷浪貓...　她果斷救援收編天使喵

美鱷魚樂園孵化「白變鱷魚」　全球僅7隻！同胎兄弟正常色

邁向國際展望世界　台南長中外交小尖兵榮獲全國特優第2名

嘉義長庚攜手國立嘉科實中　簽署MOU提升區域教育與醫療資源

台南市府攜手崑山科大推動歷史古都台南5G數位平台　打造沉浸式市民體驗

蘭嶼災後廢棄物處理情形　環境管理署顏署長今至台東關心

歡慶菲律賓耶誕節！　竹縣府攜手馬尼拉...邀新住民體驗家鄉味

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

捍衛參政權　王家貞向選委會遞交出陳情書

鳳梨釋迦品質革命　每位業者都是品質的守門人

模擬電動車火災　南消七大隊辦理火災搶救演練

提升化學災害救災應變　南消三大隊舉辦化災搶救演練

台積電除息前賣壓湧現　最後一盤爆4462張賣單　

拚國會「獨立過半」！國民黨估至少拿50席　15立委激戰區曝光

傻子與白痴登紐約時代廣場　「團員全不知」超狂幕後推手曝光！

YouTube熱門影片排行出爐　「山道猴子」奪亞軍

女秘書戴項圈跪著叫主人！前CEO逼簽「性奴合約」　淋尿異物插下體

柯文哲喊機車不能鑽車縫　王義川20年前論文打臉

台鋼誠意十足　王柏融感恩火腿：人生中最好經歷

過年免請假到釜山玩5天！燦星推包機「1人免兩萬」　暢玩最新景點

12萬人注意！　明年起滿64歲才可領老年年金

半夜1點收訊息「主持明天會議」　網看怒了！內行笑曝1招

行人闖紅燈跳舞過馬路　駕駛停等竟被「比中指」

地方熱門新聞

男吃飯捲噎到　急救10小時仍不治

桃捷招募電機軌道專才　12/18起受理報名

蔡英文中壢慈惠堂參香　為「賴蕭配」拜票

立院女力應援　呂玉玲龍潭婦女後援會成立

9黑衣人痛打烤肉攤老闆夫婦　今遭逮

新北市農會志工招募　歡迎有志民眾加入

王家貞向選委會遞交出陳情書

台縣府持續針對危險老舊違章建築進行拆除

南消聖誕願望盼平安無災安全返隊

南消七大隊辦理電動車火災搶救演練

安南醫院附設護理之家等3家獲全國優良防火管理人

借錢給親戚娶媳婦　恆春婦險被騙50萬

南消三大隊舉辦化災搶救演練

淨化選前治安　枋寮警加強掃蕩

更多熱門

相關新聞

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

台東縣卑南鄉達魯瑪克民族實驗小學日前在校內舉辦達魯瑪克社區共讀站落成啟用典禮，在部落族人見證參與及熱烈掌聲中圓滿舉行，標誌著一個崭新的閱讀時代，在學校與社區之間開始。

鳳梨釋迦品質革命　業者都是品質守門人

鳳梨釋迦品質革命　業者都是品質守門人

台東「鐵花燈の祭」揭幕　耶誕大麋鹿搶鏡

台東「鐵花燈の祭」揭幕　耶誕大麋鹿搶鏡

台灣中油直營池上加油站　獲全國特優、特色公廁獎

台灣中油直營池上加油站　獲全國特優、特色公廁獎

半夜併排違停　台東警鷹眼抄出毒品

半夜併排違停　台東警鷹眼抄出毒品

關鍵字：

蘭嶼廢棄物台東

讀者迴響

熱門新聞

即／「老漢推車」女主抓到了　超狂「陌生性愛」曝光

摩天輪驚見「情侶活春宮」　3分鐘片竟PO網

胡瓜獨寵小44歲熊霓「爆丁柔安握曖昧證據」！

快訊／周海媚去世！工作室證實噩耗「醫治無效」

國中生《帝王條款》奪全國美術賽特優　網上炸鍋了！

即／國1小客車遭聯結車猛撞　女駕駛失去生命跡象

捷運公車「1款包包」一堆人在背！惹火她

國中生畫《帝王條款》被罵翻！校方道歉了

電商女董座遭保全痛毆性侵！只穿內褲出門求救

未來20年走「九紫離火運」！「8生肖」運勢銳不可擋

周海媚爆因紅斑性狼瘡病逝　醫示警禁吃3東西

周海媚罹紅斑性狼瘡過世！醫師曝恐怖症狀

胡瓜熊霓爆小房間獨處「戴對環」！和丁柔安降冰點

周海媚到院已無意識冒屍斑！猝逝前一晚呼吸困難

雪隧死亡追撞！轎車撞爛「駕駛血液流光」

更多

最夯影音

更多
小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命

小貨車故障司機揮手示警　自小客高速直衝猛撞喪命
大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

大谷翔平入道奇簽220億超大合約 214億薪水10年後才領

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

皇帝般享受！560元越式洗頭　男體驗2正妹趴身按摩爽翻天

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

「橘色惡魔」西門町快閃演出！　來台首場踩街粉絲暴動了

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面