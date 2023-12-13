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達魯瑪克社區共讀站啟用典禮　共建閱讀據點

▲達魯瑪克社區共讀站啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲達魯瑪克社區共讀站啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲/台東報導

台東縣卑南鄉達魯瑪克民族實驗小學日前在校內舉辦達魯瑪克社區共讀站落成啟用典禮，在部落族人見證參與及熱烈掌聲中圓滿舉行，標誌著一個崭新的閱讀時代，在學校與社區之間開始。

「達魯瑪克社區共讀站」落成啟用典禮由達魯瑪克社區傳統領袖古昌弘(talriyalalaita Dangalro Labalriyoso)、家長會長杜家祥(Losamega Lalribangeraw)以及長官貴賓共同完成揭牌。典禮現場，各級長官來賓、學生家長、部落居民和全體師生齊聚一堂，共同見證了這歷史性的時刻：大南國小猶如嫁女兒般的將「共讀站」盛裝打扮，風光的嫁給達魯瑪克部落，成為「達魯瑪克社區共讀站」。

▲達魯瑪克社區共讀站啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

達魯瑪克民族實驗小學朱慧清校長說，這個學校社區共讀站，從勞務發包至竣工完成，歷時7個月，再經由學校家長會志工團近一個月的時間協助整理圖書和美化環境，才能順利的落成啟用。內部環境設計非常溫馨，設有新書展示區、資料檢索區及窗邊閱讀區，並提供親子坐臥閱讀空間及可容納30人的投影播放多功能教室。部落居民在參觀過程中紛紛表示對共讀站設施的讚賞，並表達了對這閱讀據點的期待。

▲達魯瑪克社區共讀站啟用典禮。（圖／記者楊漢聲翻攝）

教育處蔡美瑤處長表示，共讀站的建置是社區、家長、學校三方之間彼此串聯合作的成果，是為了打造一個充滿智慧和文化的共享空間，在啟用典禮中，朱慧清校長分享了達魯瑪克社區共讀站未來的發展計劃和活動安排。未來校方願攜手與部落合作，共讀站將定期舉辦各類閱讀活動，包括讀書會、講座、座談會等，鼓勵社區居民積極參與，共同建設一個充滿學習機會的文化據點。

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