槽化線鬼切畫面曝光！轎車「遭2大車猛撞」引擎噴飛　女駕駛慘死

記者黃彥傑、陳韻如／台北報導

國道1號南下15.3公里處今(13日)上午發生一起嚴重車禍！一輛自小客車從東湖交流道上國道，但卻直接跨越槽化線切入車道，當場與一輛水泥預拌車發生碰撞，自小客車當場失控偏移，隨後又遭到一輛聯結車推撞，自小客車車頭幾乎爛毀，女駕駛受困車內沒了生命跡象。警消獲報到場，緊急將女駕駛救出送醫，但她仍不幸宣告不治，至於詳細事發原因仍待調查釐清。

▲國道1號死亡車禍，71歲蘇姓女駕駛宣告不治。（圖／記者黃彥傑翻攝，下同）

透過水泥預拌車行車紀錄器畫面可以看到，當時71歲蘇姓女駕駛開車正要從東湖交流道開上國道，然而蘇女卻直接跨越槽化線變換車道，水泥預拌車根本來不及閃，2車直接發生碰撞，而蘇女車輛又因失控偏移到內側車道，當場又被疾駛而來的聯結車撞上。

突如其來的撞擊，聯結車駕駛連忙踩下剎車，但仍向前推移數公尺，蘇女車輛幾乎被撞爛，警消獲報到場後，蘇女已沒了生命跡象，被緊急救出送醫，但搶救2小時仍因傷重宣告不治，至於詳細的肇事原因及相關肇責仍待警方進一步調查釐清。

警方呼籲，駕駛人應遵守交通規則，變換車道應保持安全間隔，先使用方向燈提醒鄰車，確認後視鏡死角，再開始變換車道，不要一打方向燈馬上變換車道，由匝道進入主線應確認主線車輛狀況後再行變換車道，以確保行車安全。