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雷劈到球場！足球比賽1死6傷　多人倒地畫面曝光

▲▼ 。（圖／翻攝自X）

▲在雷擊事件發生後多人倒地，眾人連忙把受傷的球員抬離現場並送醫。（圖／翻攝自X）

記者詹雅婷／綜合報導

巴西10日一場足球賽事進行到一半時，突然一道雷擊打中球場，導致一名21歲球員喪命，另有6人受傷。依據畫面，在雷擊打下來之後，場上多名球員受傷，在場人士連忙把倒下的球員們抬出場外。

綜合巴西媒體《G1》等報導，這起事件發生在巴拉那州，在雷擊事件發生後，21歲球員貢薩爾維斯（Caio Henrique de Lima Goncalves）與其他多名球員倒在球場上。

據傳當時足球場邊並沒有救護車值班待命，旁人連忙到場中央把受傷的球員抬離現場並送醫。依據畫面，在眾人忙著把球員送醫的當下，惡劣天氣仍在持續，似乎隨時有可能出現第2次雷擊。

其中21歲的貢薩爾維斯送醫之後，因傷勢過重不治。其他多名球員仍在醫院接受治療當中。

針對這起事件，聖安東尼奧-達普拉蒂納（Santo Antonio da Platina）市政廳發布聲明，為貢薩爾維斯的離世哀悼，強調正盡一切努力確保受影響者得到最好的照顧。

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