快訊／周海媚過世「病歷遭洩漏」！警逮捕2人帶回調查

記者柯振中／綜合報導

香港女星周海媚11日因病去世，消息讓兩岸三地的網友感到震撼。不過，周海媚過世以後，病歷竟遭到外流，警方獲報後立即介入調查，目前已將涉案的醫院職工、職工朋友逮捕歸案，全案仍在調查當中。

綜合陸媒報導，周海媚11日過世以後，網路上12日晚間出現了一份電子病歷截圖，上方顯示醫院為北京順義區某醫院，病歷當中紀錄了周海媚的個人資料、就診時間等相關訊息。

消息讓人感到十分震驚，院方也表示，這份病歷屬實，並著手介入調查、火速抓到了2名涉及洩漏病歷的人，將人移交給警方。警方調查後發現，2名涉案者當中，一人是醫院裡的職工，另一人則是職工的朋友。

目前2人已經被捕，北京大成律師事務所高級合夥人韓友誼表示，醫療機構若洩漏患者的病歷資料，且責令不改者，可處100萬元（人民幣，下同，約新台幣439萬元）以下罰款，如果是醫療工作者擅自洩露患者病歷資料，並造成嚴重後果，將可處5日以下拘留、500元（約新台幣2,195元）以下罰款。

此外，根據《九派新聞》報導，當事醫院的公關人員表示，不曉得是否為院內流出的病歷，因為人送來時，院方不曉得患者是誰，當時現場有許多人拍照，究竟是醫院流出、還是其他人拍照洩漏，還在進一步調查。