「躺平族」、「過度努力」是現代社會慣性　心理師8字給解方

文／女子學

2023年8月1日衛福部發布「年輕族群心理健康支持方案」正式上路，鼓勵有心理諮商需求的年輕朋友勇於求助。事實上，不只是年輕人，在現代時局的催化之下，整個集體社會對於心理關照需求都是上升的！

以前總強調吃苦要當作吃補，面對的難關與挫折需要自己努力積極去克服，但近幾年不一樣了，心理議題開始會被拿出來討論，再加上社群媒體興起、疫情爆發帶來動盪。比起獲得同理與安慰，有越來越多大眾更希望能搞懂「發生什麼事？」，這也是為什麼有越來越多的心理學討論話題出現（如：微笑憂鬱、情緒勒索、社交恐懼、躺平族等）。

生活不是過得去就好，現代人的心理毛邊從何來

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▲周慕姿諮商心理師寫過《情緒勒索》、《過度努力》等暢銷書籍。（圖／周慕姿諮商心理師提供）

曾寫過《情緒勒索》、《過度努力》等暢銷書籍，周慕姿諮商心理師擅於觀察社會心理現象，當被問到近期熱門的關鍵詞「躺平族」時，她先是頓了頓，釐清躺平族一詞從何而來。因為就她的觀察來看，台灣年輕世代似乎並沒有真的躺平，更多的是眼淚擦一擦，睡個覺隔天起來再拼一下，還是努力找到一點缺口，為自己想要做的事情去努力。

反倒是「速成文化」在這幾年悄悄升溫。周慕姿諮商心理師解釋，所謂的速成文化指的是「馬上看到成果」，無論是學習、求職還是投資，現代人想要很快就找到答案、很快就獲得回報、很快就擁有好機會，因此比起在穩定的工作待十年等到升遷機會，一天接外送十小時就能月入近十萬，顯得更加吸引人。

「以前考進公務員，就知道可以獲得一筆足夠的退休金養老，可是現在這個年代不一樣了，就算老了退休，說不定還要煩惱錢是不是不夠用。」用這個角度去想，速成文化就變得可以理解了。「對年輕世代而言，他們會想要馬上可以看到的東西。不知道未來在哪裡，至少可以安慰現在的生活」，周慕姿諮商心理師接著補充。

▲老一輩人常評論年輕人是草莓族。（示意圖／Pexels）



不全然是玻璃心，是社會給的考驗也變得更高



老一輩會評論年輕人是草莓族，禁不起壓力與承擔責任，但誰生來就是一顆「金草莓」？周慕姿諮商心理師一語道破：「都還在享受這個社會的喜悅、都還沒有遇過壓力，大家都是一顆漂亮鮮紅美麗的草莓，不是很正常嗎？」

尤其對於新一代而言，現在社會的標準和環境是一直不斷地在改變，從小受的教育與長大後要接受的挑戰截然不同。「要用舊的思維模式去跟現在新的這個世界打仗，我覺得那是很不容易。」周慕姿諮商心理師也分享，在她出版《過度努力》一書後感到很驚訝，原本是為青壯年、中年族群的讀者而寫，卻意外吸引非常多大學生閱讀。

對於現在的年輕世代來說，所面對的考驗、困難和無力感是比過去任一年代都還要來得高，所外顯出來的表層情緒即是「焦慮」。焦慮帶來無力感與憂鬱，無力又使人感到羞愧不安，當掉入這團如同毛線般糾結的情緒組合中，是非常痛苦的事，也難怪年輕人會一直反覆「過度努力」，拼了命想要逃離不夠好的自己與撕掉別人口中的標籤。

▲了解自己，理解情緒。（示意圖／Pexels）



壓抑是社會慣性，唯有正視才能斷開負向循環



大環境牽涉層面甚廣，普世價值並非一天兩天就能改變，那麼身處現今時代的我們還能如何找到解方？難道只能夠不斷地調整自己嗎？「了解自己，理解情緒」是周慕姿諮商心理師給的答案。當不斷地在社群平台分享自己日常、關注他人生活之餘，有沒有辦法花一點時間問問自己：「對我來來說重要的東西是什麼？什麼會讓我感到焦慮？又是什麼會為我帶來安全感？以及什麼是我真正想要的？」

在心理諮商的過程中，諮商心理師經常會透過談話幫助個案釐清思緒，但了解自己並不一定需要透過諮商才行。「你要不停地在每一個欲望跟自己真正想要的去找到一個平衡的結果，慢慢就會在這中間摸索出自我標準，你就會越來越確定你要成為怎麼樣的人。」周慕姿諮商心理師如是說。

把小確幸當作秘密基地，躺平也可以是一種選擇



在周慕姿諮商心理師前陣子與知識衛星所推出的線上課程《情緒Ｘ溝通Ｘ人際經營｜周慕姿的全方位關係應用課》，課程主題即使是談關係，也花了很多篇幅從「自我」開始帶領大家探索。先認識自己、了解自己為什麼會出現這樣的情緒，再延伸到與人互動的關係，無論是與家人、伴侶還是職場關係，其實都與自我與情緒脫離不了關係。

很多人總認為「情緒很可怕」，但其實問題不在於情緒本身可怕，而是太少經驗與理解這個情緒，讓每一次情緒出現就很可怕。「我們的目標並不是不要有情緒、壓抑情緒、管理情緒，最重要的是了解情緒後，再找到適合有效的方式表達跟這個世界溝通。」

躺平也好，努力也罷，享受一點小確幸讓自己可以舒服一點也無妨。當了解自己所想要的，就能多一個選擇，在這個社會某一個小角發光發熱，活得自在快樂一點。

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