全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

▲知名命理大師蔡上機曾協助宣導阻詐，不料詐團囂張，竟在蔡的辦公室樓下藏身。（圖／ETtoday資料照）



台中市刑大指出，選舉將近，為淨化賭盤介入選舉，強力查緝各賭博集團。科偵隊利用大數據分析，掌握北部有2處機房，以正派公司名義招攬技術人員，實際上是經營博弈網站，提供棋牌、釣魚、鬥地主、捕魚等遊戲，吸引賭客入金下注，並且提供線上代收代付服務。

▲▼該水房以一名黃男為首，人數多達35人，除了經營賭博網站，也涉犯多種詐騙案。（圖／記者許權毅翻攝）



此外，該集團還犯下詐欺案，多為假投資、假網拍、假交友、解除分期付款，幾乎常見的詐騙手法都有，總計被害人200多名、財損約4000多萬元。

警方清查，該集團一年經手金流達到百億，集團主嫌是一名45歲黃男，旗下有大量員工，總計20男、15女，年齡均介在30至40歲，不選擇正當職業，反而從事詐騙。

▲警方昨日逮35人，還要出動大型警備車載送嫌犯。（圖／記者許權毅翻攝）



該集團藏身處就在東區的大樓，緊鄰忠孝敦化捷運站。昨日大批荷槍實彈特勤員警包夾水房，有員警從樓頂進入，有員警從一樓管理室進入，破門後，當場逮捕裡頭大量成員，查獲犯嫌35名，人數還多到要出動大型警備車才載得下。

現場查扣手機44支、電腦12臺、筆電23臺、新臺幣7萬餘元、員工教戰手冊、存摺等贓證物，全案警詢後依法送辦。