魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

▲法務部長蔡清祥感謝台中榮總捐贈電腦斷層設備。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

落實司改國是會議決議與達成科技化法務政策目標，由法務部法醫研究所、高雄市政府、臺中榮民總醫院共同合作完成南區法醫影像中心建置，今日（12日）上午11時，就在臺灣橋頭地方檢察署8樓友誼廳舉辦揭牌暨捐贈儀式記者會。

高雄市政府全額支應建置經費，將臺中榮民總醫院無償捐贈之CT安裝在殯儀館並重新整修，選在高雄市政府殯葬管理處第一殯儀館解剖室設置南區法醫影像中心，今天正式揭牌啟用，未來將協助南部地區的相驗解剖案件。法務部長蔡清祥致詞表示，因考量法醫電腦斷層掃描(PMCT)所需設備等級與醫療不同，無須添購新機，所以也特別感謝臺中榮民總醫院無償捐贈汰換使用中的CT，既撙節開支又符合經濟效益。

▲台中榮總捐贈電腦斷層設備，南區法醫影像中心也成立 。（圖／記者吳世龍攝）

醫學影像是目前醫院臨床常見的檢查方法，這項科技在歐美日澳等先進國家皆已運用在法醫相驗解剖，以提升法醫相驗解剖的品質，有鑑於國際使用電腦斷層設備(簡稱CT)協助相驗解剖已日趨成熟，為了積極趕上國際潮流，更將其列為「科技化法務部」政策的重點項目。



