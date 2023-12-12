　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

▲法務部長蔡清祥感謝台中榮總捐贈CT， 。（圖／記者吳世龍攝）

▲法務部長蔡清祥感謝台中榮總捐贈電腦斷層設備。（圖／記者吳世龍攝）

記者吳奕靖／高雄報導

落實司改國是會議決議與達成科技化法務政策目標，由法務部法醫研究所、高雄市政府、臺中榮民總醫院共同合作完成南區法醫影像中心建置，今日（12日）上午11時，就在臺灣橋頭地方檢察署8樓友誼廳舉辦揭牌暨捐贈儀式記者會。

高雄市政府全額支應建置經費，將臺中榮民總醫院無償捐贈之CT安裝在殯儀館並重新整修，選在高雄市政府殯葬管理處第一殯儀館解剖室設置南區法醫影像中心，今天正式揭牌啟用，未來將協助南部地區的相驗解剖案件。法務部長蔡清祥致詞表示，因考量法醫電腦斷層掃描(PMCT)所需設備等級與醫療不同，無須添購新機，所以也特別感謝臺中榮民總醫院無償捐贈汰換使用中的CT，既撙節開支又符合經濟效益。

▲法務部長蔡清祥感謝台中榮總捐贈CT， 。（圖／記者吳世龍攝）

▲台中榮總捐贈電腦斷層設備，南區法醫影像中心也成立             。（圖／記者吳世龍攝）

醫學影像是目前醫院臨床常見的檢查方法，這項科技在歐美日澳等先進國家皆已運用在法醫相驗解剖，以提升法醫相驗解剖的品質，有鑑於國際使用電腦斷層設備(簡稱CT)協助相驗解剖已日趨成熟，為了積極趕上國際潮流，更將其列為「科技化法務部」政策的重點項目。


 

ET快訊
身分證拿出來！　「中2碼」免費吃滷排骨
快訊／攻城獅「Thank You」他！　受傷遭釋出
快訊／趙少康不忍了開告！　直指郭璽散布不實言論訴究到底
上周才爆胎！何潤東瑪莎拉蒂撞毀　氣囊全爆
「8千房價Bug變3千」　君悅認賠了
神秘大地主被撞死　兄妹爭130億遺產...結果出爐
快訊／流感增3死　30多歲男發燒一周死亡
台灣僅配7輛　BMW「市售最強M休旅」上市
快訊／台1線嚴重車禍　20多歲男女無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

義無反顧拚一次！柯文哲抽中1號　場外支持者狂尖叫

李聖傑耶誕城飆唱《你那麼愛他》 加碼清唱《痴心絕對》耳朵懷孕惹！

借錢買刀砍死芭樂公主！兇嫌住處被撒冥紙丟鞭炮

網突傳周海媚離世消息！　友人「暫未取得聯繫」...工作人員拒回應

黃捷神還原「山道超商妹」　細肩帶熱褲跳保庇舞！觀眾暴動了

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

阿姨母湯啦！台灣大道突停撿手機　摔進快車道褲子全破...險挨撞

里長大陸旅遊遭聲押成質詢焦點　王惠美：我們國家要有信心

造價552萬！警艇「高P65號」今啟用　高雄港海域治安維護生力軍

全都騙！大型水房藏「蔡上機同棟商辦」詐200人　洗錢上百億

魔鬼細節難逃電腦眼！醫院退役CT來了　南區法醫影像中心成立

以為器官要被摘除！醉男急診室暴走攻擊醫護　酒醒後悔來不及了

阿公騎機車從彰化迷路到東勢　沒油刁車路邊...暖警助返家

遭右轉拖板車擠爆！休旅車「卡圍牆屁股翹起」　疑視覺死角釀禍

環球科大末代心願樹「星願心願 Wish Forever」　集500聖誕禮傳愛

00918今成交量爆5.6萬張　月底調整將納入更多金融股

獨／「夜店撿屍性侵」胡睿兒出獄後首發聲：我有很大的錯誤！　

身障團體要求「福利轉個人帳戶」　衛福部：很多家庭會負擔不起

顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

孕婦深夜早產「胎兒頭部已露出」　消防員緊急救援迎接新生命

國慶視覺設計師串連！回顧近8年「台灣新美學」　籲2024挺美好的

【廣編】亞太罕病聯盟圓桌會議在台灣　透過經驗分享達到實質的交流

112年交機17架勇鷹　漢翔：國機國造繼續往前衝

學生問「學文言文要幹嘛？」　美女國文老師1情境神回

女騎士等紅燈1分鐘極速更衣　「脫剩黑色小可愛」眾人看呆

社會熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

「最美陣頭」教練遭控性侵姊妹花　受害者20年來無法仰睡

台中馬尾妹「超商面交」40萬飛了　傻眼畫面曝光

即／何潤東金門傳車禍　「瑪莎拉蒂被撞凹」1傷

即／台中廟東商圈火警！3棟民宅遭火吞

竹北凶殺案1死1傷　18歲男一句話送命

快訊／雪隧清晨車禍全線封閉！　釀一死

警酒駕開車撞民眾　警局火速開鍘

運將載到「醉女」想撿屍　一脫是男的

25歲正妹「下半身失蹤」兌錢　15賭客正嗨警來了

最美陣頭教練遭控要「女學員肉償」　受害者達2位數

更多熱門

相關新聞

河邊餐廳欠薪有解　「最時髦台菜茶館」斥9216萬標下

河邊餐廳欠薪有解　「最時髦台菜茶館」斥9216萬標下

高雄知名「河邊海鮮餐廳」隸屬河邊餐飲集團，所有權人河邊股份有限公司因付不出薪資，日前名下資產遭法拍，總底價為8816萬元，不料一拍就以9126萬元拍定，溢價約3%，大出專家意料。據了解，得標者為老新台菜品牌長薛鎮鉉以及大舊餐飲，等於是餐廳買餐廳。

單元8地王來了　3新案均價叩關7字頭

單元8地王來了　3新案均價叩關7字頭

山城建商進軍海線買沙鹿千坪地　最快明年開賣首購宅

山城建商進軍海線買沙鹿千坪地　最快明年開賣首購宅

1字頭等翻身！　起底中南部軌道經濟「最後房價凹陷區」

1字頭等翻身！　起底中南部軌道經濟「最後房價凹陷區」

他彎腰就冒煙！連續燒台中豪宅區空地被逮

他彎腰就冒煙！連續燒台中豪宅區空地被逮

關鍵字：

高雄橋頭地檢署台中榮總相驗電腦斷層

讀者迴響

熱門新聞

春風二哥自戕亡！妻兒大鬧急診室遭判刑

阿沁妻患厭食症「暴瘦剩29kg」！

雪隧運將狂揮手示警　自小客直直衝釀1死

Ella爆缺席首映「惹火王識賢」！拍戲提4高規格要求

楊丞琳失言「李榮浩噤聲4天」！得罪1億河南人恐遭求償

濕冷！恐跌破8℃　挑戰強烈冷氣團時間曝

分手砲該不該打？他「最後一次激情」悔喊：很渣

網突傳周海媚離世消息！工作人員拒回應

國道車禍1死5傷！　女駕駛失控、同車乘客慘死

姓名「中1字」免費爽喝超商咖啡

《浩劫前夕》上市4天開發團隊解散

雄女學生轟「7萬元耶誕樹」　設計師學姐心寒

即／國1車禍5輕重傷　21歲男無生命跡象送醫

明天北部高溫驟降10度　新一波冷空氣更強！專家示警直逼寒流

嫩妹喝醉餐館內脫褲尿尿　屁股外露被看光光

更多

最夯影音

更多
女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平

女學員考駕照太緊張　連同座椅１８０°躺平
郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

郭書瑤首登新北耶誕城辣唱《HONEY》

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

義大利買帽40歐嫌太貴　店家秒降價...10歐成交

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

楊丞琳失言「河南人愛騙」恐觸法！　遭陸網炎上...急道歉3次：是我不對　

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

橘色惡魔10分鐘快閃！「制服版演出」嗨翻觀眾

熱門快報

​​4折起！線上課程立即搶購

​​4折起！線上課程立即搶購

ETStar線上課程開班了！限時優惠4折起立即搶購

【免費的最香】送你去投籃

【免費的最香】送你去投籃

台北車站K區地下街，周周免費投籃去，再抽驚喜好禮

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

富二代叫賣哥的爆笑匪類人生

寶島叫賣哥葉昇峻來囉！說的比唱的好聽，他這次帶來年輕走歹路的故事。

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
FB YouTube Instagram weibo RSS
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面