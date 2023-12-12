顏值高、實力強又溫柔讓人招架不住　盤點那些年愛過的10位二次元男神

▲羅羅亞．索隆是漫畫《航海王》中的人氣角色，也是許多人心中的二次元男神。（圖／翻攝自Facebook／One Piece）

記者洪菱鞠／綜合報導

許多人的童年回憶少不了卡通動漫的存在， 除了被劇情吸引，技能點滿實力強或是顏值高又溫柔的迷人角色也是追連載的關鍵，魅力大到甚至當偶像來追，《Social Lab社群實驗室》就透過《OpView社群口碑資料庫》追蹤近一年內「童年二次元男神」話題的網路聲量表現，盤點網友熱議的TOP10童年二次元男神排行。

據《Social Lab社群實驗室》觀察，近一年內網友針對「童年二次元男神」的相關話題討論，《航海王》真人版播出後，「羅羅亞．索隆」不但引起社群熱議，有網友順勢發文問《航海王》中最喜歡的男性角色是誰，吸引不少人留言說「《航海王》最有魅力的人物就是索隆，真的是連男生都會愛上的那種」、「索隆在團隊最有擔當，不管是重傷繼續戰鬥、騙人布歸隊前替船長對船員們的訓誡、在大熊手下扛下魯夫的戰損，還有高冷背後的路癡反差」，大讚索隆是「最燃的男人」，長相帥氣、充滿男人味，還是團隊中冷靜穩重的可靠角色，路癡屬性的反差萌則是令他的個人特色更鮮明，成為許多粉絲的入坑契機。

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▲羅羅亞．索隆高冷穩重卻是路痴，反差萌擄獲一票粉絲，成為網友熱議排行第一的二次元男神。（圖／《Social Lab社群實驗室》提供）

說到童年動漫男神，不能不提到女孩的夢中情人「霍爾」，網友直呼「霍爾真的又帥又有魅力，是很多女生的初戀，原型還是男神木村拓哉」、「霍爾根本超讓人心動好不好，他那時候從背後幫蘇菲戴上戒指，然後氣音說御守り⋯，真的是蘇死了」，還補充說明霍爾在劇中為蘇菲打造了一個屬於她的花園，自己家中還有一個可以直接通往蘇菲家的門，覺得他根本是「寵妻魔人」；而其無論搭配金髮、黑髮都十分俊俏的臉蛋，被網友稱作「盛世美顏」，是宮崎駿作品當中充滿迷人魅力的角色。

此外，近年人氣超高的動漫《鬼滅之刃》，主角「竈門炭治郎」也擄獲不少粉絲的心，網友紛紛表示「炭治郎真的很帥而且非常的溫柔」，認為他始終堅定守護家人的性格超圈粉；其他經典男神角色還有《灌籃高手》的「流川楓」，他不只在劇中是風雲人物，也是現實生活中有大票女粉的人氣男神，粉絲就分享「那時候13、14歲，對流川楓是一見鍾情，我還和我爸說他好冷酷、好帥喔」，認為流川楓不僅外表出眾，又兼具高球商與好球技，讓大批觀眾對他十分有好感，是男女通吃的二次元男神。