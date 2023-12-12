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社會 社會焦點 保障人權

傻眼13秒！行人闖紅燈「跳舞過馬路」　駕駛停等遭比中指

記者黃翊婷／綜合報導

一名女網友11日在臉書社團公布一段13秒的行車記錄器影片，表示家人開車行經台北市復興北路與長安東路二段路口時，目睹一名行人在號誌燈轉為綠燈之後仍執意要過馬路，還一邊走一邊跳舞，並對著駕駛們比中指，讓大家都感到很傻眼。

行人闖紅燈過馬路，一邊跳舞一邊走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲行人無視號誌燈硬過馬路，還一邊跳舞一邊走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

影片中，路口號誌燈由紅燈轉變為綠燈，駕駛正要起步時，前方一名行人竟無視號誌燈執意要過馬路，一踏上斑馬線便開始甩手，一邊跳舞一邊走，當時所有車輛都停下來禮讓，對方竟然還朝著駕駛們比中指。

行人闖紅燈過馬路，一邊跳舞一邊走。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

▲原PO不滿行人違規在先還比中指。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社）

原PO將這段13秒的影片上傳至臉書「爆料公社」並表示，這是家人遇到的狀況，行人若是沒有注意到號誌燈轉換，趕快走過去就算了，大家也願意等一下，沒想到卻遇到這樣的人，不僅跳舞過馬路，還對整排駕駛比中指，家人當下都傻眼了，「是不是該按喇叭當作他的獎勵？都讓他安全度過，為何還要接受他的不尊重？」

文章和影片公開之後，其他網友也紛紛留言表示無法認同行人的行為，「如果現場有警察，警察可能會舉發他，我之前看過行人闖紅燈被警察開單的」、「公民素質低落」、「喇叭按下去」、「中指算公然侮辱吧」。

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