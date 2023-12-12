邰智源批評奏效？中正紀念堂今起「全面禁菸」　違者最高罰1萬

▲中正紀念堂說明樹木處置原因，並公告於12月12日起全面禁菸。（圖／中正紀念堂管理處提供）

記者林育綾／台北報導

藝人邰智源昨11日批評中正紀念堂為設置「吸菸區」而砍樹，中正紀念堂管理處回應，移除樹木是由於褐根病，是無法根除的樹癌，為了公共安全及避免其他健康樹木感染，才做出處置；另外管理處也於今（12）日公告，為營造無菸公園環境，即日起取消「吸菸區」，全面禁菸。

藝人邰智源昨日在IG貼出照片批評，當全世界都在公共區域反菸、禁菸的同時，中正紀念堂卻把某個入口處附近的樹木都砍了，用來設置「吸菸區」，直批這作法「可笑且荒唐」。不過中正紀念堂管理處昨日也回應，砍樹和吸菸區設置，兩者完全無關，所處置的榕樹是遭受褐根病菌感染，為免樹木無預警倒伏，傷及遊客及建築物，事前於花圃周邊公告周知2星期後，才先行將染病樹木地上部去除，後續將發包委託褐根病防治專業協助辦理防治作業，目前現場罹病樹頭上亦有張貼說明公告。

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中正紀念堂管理處今（12）日再次公告說明，樹木褐根病是樹癌，無法根除，為避免高大樹木無預警傾倒，危及民眾及建物的公共安全，經農業部林業試驗所確認後，管理處進行樹木伐除及土壤消毒，以維護園區其他健康樹木，避免感染，並於週邊公告周知，讓民眾了解處置的原因。

而吸菸區是於民國98年設置，如今管理處為營造無菸公園環境，自本年12月12日起「取消吸菸區」，全面禁菸，共創優質休閒場域。

邰智源昨日PO文砲轟後，中正紀念堂隨即在今日公告「全面禁菸」，兩者是否相關？對此，中正紀念堂並未正面回應，僅表示公告說明皆有提到，禁菸是為了「共創優質休閒場域」。

園區全面禁菸後，根據《菸害防制法》規定，在不得吸菸之場所吸菸者，可處新台幣2千元以上1萬元以下罰鍰。

▲▼中正紀念堂移除吸菸區，12月12日起全面禁菸。（圖／中正紀念堂管理處提供）

