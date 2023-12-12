命理大師蔡上機公司樓下藏「詐團窩」！大批警力包抄攻堅逮人

▲詐團隱身在人聲鼎沸的台北市忠孝東路商辦大樓，其樓上正是知名命理大師蔡上機辦公室。圖為專案小組搜約前經過蔡上機辦公室。（讀者提供）

圖文／鏡週刊

台中市警察局昨（11日）上午會同台北市刑大科技犯罪偵查隊，聯手在人聲鼎沸的台北市忠孝東路商辦大樓破獲大型電信詐騙機房，這群詐騙集團賊星該敗，機房居然藏匿在擔任刑事局反詐代言人的知名命理大師蔡上機辦公室樓下，搜索行動完成後，大批幹員還不忘在蔡上機辦公室前的斗大海報拍照，為順利破案的好手氣留下紀念。

大批幹員從隔壁棟大樓的頂樓，翻越進到詐騙集團所在位置的頂樓，徒步走樓梯下到8樓電信機房，另批在一樓埋伏的便衣刑警，也從管理員室徒步上樓，上下包抄8樓。特勤隊荷槍實彈盾牌破門進行攻堅8樓！經過一番搜索後，幹員經過10樓蔡上機辦公室的門口，因蔡上機門口牆面有蔡上機的大型頭像，有刑警下樓後又立即回頭向10樓的蔡上機辦公室門口拍照留念。

▲專案小組搜出詐團一箱箱資料、證據。（讀者提供）

本刊調查，案發地點在多年前出租給房客，在管理員室及大樓管理內部，一直沒貼出公告公司名稱，而且24小時有人在8樓室內工作上工，門口裝設多隻監視器，門禁森嚴，極度神祕！

行政院打詐國家隊雷厲風行掃蕩詐騙集團，連月來，警政署邀各大行業的意見領袖，拍攝識詐宣導片，希望將反詐觀念扎根社會各階層，全力降低詐騙被害。

知名易經命理風水開運學家蔡上機也幫刑事局拍攝4分多鐘的「防詐時尚秀」宣導片，他提醒民眾，詐騙就像病毒一樣，充斥在我們生活空間，利用手機電話網路簡訊媒體各種平台，鋪天蓋地，一不小心就成為詐騙的受害者，大家一定要小心。

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