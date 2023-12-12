屋主花100萬買地　鄰居每天爽停！他怒裝鐵門竟遭嗆「找立委喬」

▲屋主多花100萬買空地，鄰居每天爽停還嗆他「憑什麼霸佔」。（示意圖／pixabay）

網搜小組／趙蔡州報導

一名網友投訴，他去年買了無尾巷巷尾的透天厝，因為後方連帶附上了一塊12坪空地，導致總價較旁邊的房子貴了約100多萬元，不料他們一家人搬入後才發現，鄰居把空地當成免費停車場，不論他們怎麼趕都趕不走，還嗆他「憑什麼霸佔」，揚言要找立委來喬。

原PO在爆料公社App表示，他去年買了一間無尾巷巷尾的透天厝，因為後方連帶附上了一塊12坪空地，雖然總價較旁邊的房子貴了約100多萬元，由於環境不錯加上離學校很近，他還是馬上簽約，「當時我們有發現空地停滿了車，仲介說是房子空了很久，所以鄰居才會停，等我們搬進來，鄰居就不會停了」。

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原PO說，他們一家人搬進透天厝，發現鄰居還是會把車停在空地，不論他們怎麼協商、貼紙條都沒有用，有時候他們把轎車停在家門口，還會有鄰居上門罵害他們車出不來，「空地在房子旁邊，進出都要從我的門口經過，停在我家空地趕不走，車出不來怪我？」

原PO無奈說，「我也找過里長、鄰長幫忙，但都被勸以和為貴，鄰居要和睦相處，不要動不動說報警」、「之前還因此開過會，好幾户鄰居說，她們房子剛建好就買了，車停在空地好幾年，我們憑什麼一搬進來就霸佔」

原PO指出，後來他們家的長輩知情後，覺得再這樣下去不行，所以就請鐵工幫忙安裝鐵門，並且貼出公告請鄰居在時間內移車，「結果又有人喊我們欺負鄰居，嗆說有地了不起嗎，揚言要找立委來喬」、「好啊，我就看你們要找誰？」

▲原PO一家人受不了，決定在空地加裝鐵門，結果鄰居竟嗆他「要找立委來喬」。（示意圖／達志影像）

貼文一出立刻引發網友熱議，多數人認為原PO確實擁有產權，應該捍衛自己的權利，「你們土地被侵犯，直接報警了」、「有地籍就報警處理」、「人的天性就是這樣，習慣當隨便，久了就當自己的」、「建議直接提告侵權啦」、「敢來喬的現場錄影，公佈看那位不長眼的」。

經常發文科普法律小知識的臉書粉絲團「律師談吉他」曾經表示，若私人土地遭亂停車者長期佔用，對方可能會觸犯侵占罪（長期占用私人車位）或強制罪（讓你不能停車），當事人可以進行提告，或是依民法侵權行為向對方求償。若要將土地改為停車收費，當事人則得向地方主管機關申請，取得停車場登記證後，才可以依法營業收費。