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國立畢業3年薪水低於37K！設計師發文嘆「人生黑白」網點破1關鍵

▲焦慮症，精神疾病，魯蛇，魯魯，宅男，難過，崩潰，精神崩潰，憂鬱。（圖／pakutaso）

▲原PO感嘆出社會3年薪水卻低於37K。（示意圖／pakutaso）

記者鄒鎮宇／綜合報導

一名國立大學設計系畢業的網友表示，他工作2年多做過不少工作，甚至下班後免費加班幫老闆做圖，卻意外發現大樓保全的薪水有37K，感嘆「突然覺得人生一片黑白」，不知道該如何繼續撐下去。對此，網友除了提醒原PO不要鄙視其他職業，也教導他挑選公司的重要性。

該名網友在臉書粉專「靠北設計師」發文表示，他當初選填大學時，不顧家人反對硬填了設計系，如今已經畢業3年，工作經歷2年多。他說，這2年多待過傳產家具工廠、百貨及補習班的美編。

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「突然覺得人生一片黑白」，原PO表示，他近日查看人力銀行時，發現大樓保全員的薪水有37K，感嘆自己讀了大學又工作2年，薪水卻沒有保全的月薪高，「每天努力工作，回家還免費努力幫老闆做圖，結果薪水比保全還低？我知道堅持夢想很難，拜託大家給我一些意見，讓我能有更多動力繼續在這條路上撐下去」。

網友看完紛紛留言，「首先先改掉鄙視其他職業這個壞習慣」、「職業不分貴賤，千古名言」、「給你的意見就是，還不趕快去應徵保全」、「格局太小了，你還會發現保全薪水不如跑船」、「做保全然後接案兩全其美」、「講得好像你應徵就會上了一樣」、「你的年資只有兩年，然後待的公司都偏安逸，所以你期望的薪資是多少」、「這種比法也是莫名其妙」。

也有人說，「之前有看過豪宅的保全，雖然年紀很大但他每一棟的住戶都記得非常清楚而且中英雙通，給人的感覺就是很專業的管家，底下還帶著幾個充滿肌肉的年輕人。如果保全能做到這樣一定至少比3萬7高」、「設計的薪水，往往取決於公司靠什麼賺錢。傳產家具工廠、百貨、補習班的收入都不取決於設計的好壞。所以你想要追求夢想跟收入，就得去注重設計的公司。然而這種公司，通常都在台北。你說『保全薪水都比我高』，是因為你覺得保全人員帶給社會的價值比設計師還低嗎？國立大學設計系畢業生能帶給他人的價值是什麼，有比其他設計高，才有資格要更高的薪水」。

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