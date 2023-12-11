蘇花改蘇澳-和平段路面檢測施工　13日分時段封閉施工交管

▲蘇花改蘇澳-和平路段，13日將進行路面檢測施工與段封閉交管。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

蘇花改蘇澳-東澳及南澳-和平路段，因路面檢測施工進行時段封閉，公路局請用路人配合交管人員指揮，施工封閉期間請改走台9丁線舊蘇花公路。

公路局東區養護工程分局南澳工務段為維護用路人行車安全及舒適，台9線蘇花改蘇澳-東澳及南澳-和平路段路面檢測施工封閉各時段如下：

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一、12月13日上午8時至中午12時，蘇花改蘇澳-東澳路段(台9線104k+130-113k+420)及南澳-和平路段 (台9線124k+497~145+061)「南下線」道路封閉，請用路人配合現場交維人員指揮，改走台9丁線。

二、12月13日中午12時至下午5時，蘇花改蘇澳-東澳路段(台9線104k+130-113k+420)及南澳-和平路段 (台9線124k+497~145+061) 「北上線」道路封閉，請用路人配合現場交維人員指揮，改走台9丁線。

施工如當日遇雨延期，將另行公告。

公路局呼籲用路人，蘇花公路沿線進行各項施工及機動管制，請隨時注意各項管制訊息，並請多利用公路局省道即時路況系統。（https://168.thb.gov.tw）或手機下載「幸福公路APP」，隨時注意。