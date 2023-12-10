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5星座最大方！　冠軍「愛面子、心腸軟」

▲生肖虎的人，若能把握住好運，就能消散霉運。▲屬蛇的朋友，運勢從11月開端走上跛路，簡直就是名利雙收。▲屬馬的朋友創業可能開始有所成就。（示意圖／ETtoday資料照）

▲您也很大方嗎？（示意圖／資料照）

記者陳俊宏／綜合報導

清水孟國際塔羅小孟老師分享，獅子座、射手座、天蠍座、天秤座、牡羊座最大方，其中冠軍獅子座「愛面子又心腸軟」。

小孟老師說，你或許遇過某些人平時省吃儉用，對於花錢是相當捨不得，但若是朋友或是社會有需要幫助時，總是很樂意付出，也很捨得為他人花錢。

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TOP 5：牧羊座

牡羊座的個性像個獵人，永遠在找尋目標，所以不太會考慮到別人的心裡，除非主動跟牡羊求援，這時牡羊才會發覺有人需要被幫助。

但他們也是很落落大方的，當朋友有難時，都願意慷慨給予協助，並會散發熱情來關懷你的需要；不過，會有一種希望得到反饋的心理狀態，比如得到讚美，或是得到回報之類的。

只是牡羊的大方，卻不一定是其他人所期待的那樣，會表現得比較自我，所以並非所以人都接受這樣的大方。

TOP 4：天秤座

天秤座是個相當受人歡迎的星座，不單純只是美麗的外表，還有迷人的魅力與品味，也是個很好的聆聽者，可以讓對方傾訴心聲，也能安撫對方的不安。

相當懂得取悅週遭的人，是個理想主義者，也因此很難拒絕別人的要求，特別是金錢方面，只要對方有困難，你就會想要關懷他人，若能幫上忙，錢只是小事。

事實上，天秤座不是不在乎錢，而是錢能得到的東西，而且天秤座最在意的多半還是人與人之間的關係。

TOP 3：天蠍座

天蠍座對朋友很忠心，是個「以禮相待」的星座，別人對你好，你就會對別人好，因為天蠍最真實的樣貌，是個很和善、慷慨大方、忠心耿耿、樂於助人，是個具有相當高標準的星座。

不過，作風比較隱密，不喜歡張揚，習慣性在旁邊觀察別人，一旦發現別人需要幫助，會很樂意為別人而付出。只是這種大方的心態，源自於天蠍座的本性控制欲，因為大方幫助別人，所以利用這個來控制他人，這樣能減少內心潛藏的不安。

TOP 2：射手座

射手座有一種吃虧就是占便宜的心態，不太跟人計較，卻也因此顯得他們大方。他們是很有智慧的，一點利益不用跟別人爭得你死我活，因為樂觀看待每件事，所以跟朋友相處顯得很和樂。

金錢的使用是比較大手筆的，對親人或朋友都不會太侷限，是個「如果我有能力，我就一定幫你忙」的人，也常常過度好心，卻常使得自己陷於困境。不過，好在他們是個很好運的星座，只要認真賺錢，基本上財運就會出現在他們身上。

TOP 1：獅子座

很難不聯想到獅子座的大方，這是個愛面子又好強的星座，千萬別在他的面前提到他的弱點，他處處都想證明自己的能力，若能更顯現他的氣派與風度，表現得大方一點也無所謂。

而獅子座也是個軟心腸的人，看到朋友有困難，通常都會很樂意幫忙，借錢、借車、借房、借人脈，大方展現自己的實力幫助別人，又展現自己，一舉兩得。

說到這裡，可以看出他的大方，有時候是為了證明自己，所以不管真心或假意，他的大方肯定是最敢表現出來的。

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