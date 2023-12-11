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「民意代表不是出來賣肉！」黃捷扮超商妹　館長：你在物化自己嗎

記者曾筠淇／綜合報導

民進黨立委參選人黃捷9日在臉書貼出她cosplay「山道猴子的一生」超商妹的照片，狂吸2.9萬人按讚，引發外界關注。對此，館長（陳之漢）就在直播中開噴，稱黃捷此舉在物化自己，「搞這招就是要年輕選票」，如果對方想要紅，「我幫你」。

館長昨（10）日在直播中聊起黃捷cosplay超商妹的新聞，他直言自己過去從沒攻擊過黃捷，但對方卻在政論節目上說他物化女性。他認為黃捷就是「背骨囝仔」，以前他支持民進黨時，「幫過她非常多次，（黃捷）在FB蹭得不要不要」，結果現在卻不斷攻擊他。

▲黃捷cos成《山道猴子的一生》中的超商妹。（圖／記者許宥孺翻攝）

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▲黃捷打扮成《山道猴子的一生》中的超商妹。（圖／翻攝自Facebook／黃捷 高雄市議員）

館長表示，黃捷此舉無非是要吸引大家注意、爭取年輕選票，所以「我幫你啦！你那麼想要紅，我幫你」。他強調自己「沒有說這個樣子是不好的」，如果是一個勤政愛民、愛鄉土的民意代表出奇招，那他可以接受，「但是我就問，除了你（黃捷）的cosplay之外，你為了年輕人做了什麼？」

館長直言，「一個民意代表要為民講話」，而不是選舉將至才「突然想到」要為機車族發聲，這麼多年來，他沒有拿過納稅人的錢，但卻頻頻替機車族講話，「我在罵的時候，你黃捷在哪裡？」8年過去了，黃捷敢講嗎？敢罵民進黨嗎？

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

▲館長認為黃捷此舉是在物化自己。（圖／翻攝自YouTube／館長惡名昭彰）

館長說，這幾年來，重機族繳了稅金卻沒有享受到應有的權利，「一再讓這些族群動不動聚集抗議，你（黃捷）在哪裡？把自己弄成這個樣子」。之前柯文哲請空姐跳舞，被罵是物化女性，而他也被說仇視女性，「那你現在裝這個樣子，你是在物化自己嗎？」

館長最後更開噴，黃捷搞這招就是要搶年輕選票，但對方民意代表當多久了？「像你這種人到底要不要臉？」他質疑黃捷「又要出來騙（票）」，真正為年輕人著想的是他自己，「年輕人喜歡，（黃捷）露個清涼的給你看，不要說我不尊重女權，但是選民意代表不是出來賣肉的啦」，不是「時間到了脫一脫」，也不是「哪裡有流量哪裡蹭」。

針對館長說法，《ETtoday新聞雲》記者稍早已詢問黃捷，黃捷至截稿前尚未回應。

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