柯文哲罵不倒反上漲？　吳子嘉看最新民調：他把賴清德從40％拉下

▲吳子嘉表示，柯文哲兩天內民調出現急遽變化。（圖／記者黃克翔攝）

記者江采蓁／綜合報導

2024總統大選在即，《美麗島電子報》10日公布最新追蹤民調顯示，民進黨「賴蕭配」37.8%、國民黨「侯康配」32.6%、民眾黨「柯盈配」17.3%。對此，《美麗島電子報》董事長吳子嘉表示，每天罵民眾黨總統參選人柯文哲，不但罵不倒，反而還回升，更把民進黨總統參選人賴清德從40％拉下來，柯文哲開了《KP TV》後，賴清德的年輕票部份流向他。

針對最新一波追蹤民調，吳子嘉在節目《董事長開講》中指出，本來攻上四成的賴蕭配掉下來，侯康配微幅上升，但最奇妙的是柯文哲，「我每天罵他，罵不倒」，還連續兩天上漲升到17.3％。

吳子嘉分析，如果明天投票的話，他們估計賴蕭配可以拿到40.6％至42.7％，得票數落在553.4萬至582.0萬，雖然在支持度領先不少，但選票卻沒有那麼多；侯康配則是38.6%至39.6%，明顯輸給賴蕭配，得票數則是526.1至539.8萬，所以賴蕭領先侯康約13.6萬至55.9萬，差距非常小。

吳子嘉再提到，柯盈配得票數是253.5萬至272.6萬，這是非常可怕的數字，柯文哲完全可以主導戰局，一個人手上握了近300萬票，柯文哲絕對不可能當選，卻能影響戰局。他指出，柯文哲開了兩天的《KP TV》後，聲量有極大的變化，就把賴清德從40％拉下來，差了2個百分點左右，且能發現賴清德和柯文哲間產生微妙的互動，賴清德的年輕票沒有跑到國民黨總統參選人侯友宜身上，而是流向柯文哲。