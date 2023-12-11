他無痛血尿「刮下5cm膀胱腫瘤」　醫生曝照片：像極了炒肉絲

▲醫生替病患刮除腫瘤，外觀跟「炒肉絲」非常相似。（圖／翻攝自戴定恩臉書）

記者趙蔡州／綜合報導

台北醫學大學附設醫院泌尿科醫師戴定恩近日分享一則病例，有一位60歲阿伯上廁所時，偶爾會出現血尿情況，且血尿時沒有痛感，就醫後才發現「長了一顆5公分大的膀胱腫瘤」，他診斷後決定使用微創電刀手術刮除，刮下來的腫瘤重達約70g，外觀跟「炒肉絲」非常相似。

戴定恩近日在臉書粉絲團「熱血暖男 戴定恩醫師｜台北 文山 新店 泌尿科 疝氣 結石 攝護腺專業」發文衛教，表示他11月才治療過一名60歲女子，診斷後發現膀胱長了3公分腫瘤，進行手術刮除後沒有大礙，沒想到12月初又接到一名60歲阿伯，「症狀一模一樣有，有幾次血尿，自己會好，尿尿也不會痛」。

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▲醫生表示，他手術後當天回家，看見妻子煮的炒肉絲，瞬間沒了胃口。（圖／翻攝自戴定恩臉書）

他安排阿伯接受電腦斷層檢查，發現阿伯長了一顆5公分大的膀胱腫瘤，已經侵犯輸尿管、攝護腺和儲精囊，評估後以電刀手術把腫瘤刮除，刮除後的腫瘤竟重達70克，且由於外觀與「炒肉絲」相似，當天他結束手術回到家，進門時原本非常餓，但看到太太精心烹煮的拿手菜「沙茶炒肉絲」後，反而瞬間沒了胃口。

戴定恩最後也分享了膀胱癌小知識，表示罹患膀胱癌一般會出現無痛的血尿、頻尿或急尿等症狀，危險因子包含抽菸、化學染劑、工業汙染、慢性膀胱發炎等，預防方法建議多喝水不憋尿、不吃化學加工品，也不要接觸化學染料，他強調「不會痛最可怕，如果有無痛性血尿，最後盡速就醫」。