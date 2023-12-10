高雄女闖紅燈遭撞倒！5秒後又被小黃輾過　全身多處骨折慘死

記者陳韻如／高雄報導

高雄市苓雅區2月間發生一起死亡車禍！一名吳姓婦人沿著苓雅二路西往東方向行走，但她卻闖紅燈，且未走斑馬線，遭到陳姓男子開車撞倒，接著又遭到沈姓小黃運將開車輾過，經緊急送醫後傷重不治。全案歷經數月審理，陳姓男子被依過失致死罪嫌判刑4個月，至於沈男則因肇逃，過失部分判刑3個月，得易科罰金，肇逃部分則判刑1年2月。

▲高雄苓雅行人闖紅燈遭撞又被輾，送醫不治 。（圖／記者吳世龍翻攝）

這起案件發生在今年2月10日晚間，當時陳男駕車行經事故路段，卻驚見吳女違規走在馬路中間，他嚇得立即將方向盤向右切，但仍不慎撞倒吳女。恐怖的是，吳女倒地後不到5秒，沈男又開著小黃經過，直接將吳女輾過，且還未停下車查看，便直接肇逃離開現場。

▲陳男轎車擋風玻璃也因撞擊碎裂。（圖／記者吳世龍翻攝）

警方獲報到場，緊急將吳女送醫搶救，但她仍因傷重宣告不治。警方事後對兩名肇事駕駛酒測，兩人並無酒駕情事，陳男表示，他沒有注意到吳女闖紅燈，而沈男則稱自己只感覺壓到東西，不知道壓到人。

法官事後勘驗法醫相驗結果，認為吳女不論是單獨遭受第一次撞擊或第二次輾壓，都可能致死，因此認定陳、沈兩人皆涉有過失，而縱使吳女闖紅燈也涉有過失，但仍不影響陳、沈兩人的過失責任，最終依過失致死等罪分別判陳男4個月徒刑、沈男3個月徒刑，得易科罰金；沈男肇逃部分則被判刑1年2月。全案可上訴。