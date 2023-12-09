2024青龍年要來了！　1生肖「開始走20年好運」

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2024青龍年要來了！　命理師：1生肖「開始走20年好運」

▲▼大年初四接神送神，這些禁忌不可不知。（圖／達志影像／美聯社）

▲2024年甲辰龍年犯太歲的生肖為龍、狗、牛和兔，可能出現健康問題、破財等狀況。（圖／達志影像／美聯社）

記者邱晟軒／綜合報導

2023黑兔年即將進入尾聲，迎接2024龍年到來。命理專家柯柏成在臉書上分享，在2024年甲辰龍年犯太歲的生肖為龍、狗、牛和兔，可能出現健康、人際關係、破財等狀況。不過，他也提醒，1974年和1986年出生的屬虎人，即將要開始走20年好運。

近年末，時逢龍年，柯柏成（8日）臉書發文解釋，所謂的太歲星就是天文上的木星，木星公轉太陽一週為11.8618年，取整數就是約當12年，也就是說對應黃道上12生肖的每一年，因此2024年木星進入龍這個生肖的對應位置，根據八字理論有四種狀況特別要注意，分別是沖、合、害、刑四種需要注意的年度狀況。

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龍年4生肖犯太歲：

一、屬龍「自刑」： 應注意在本命年（太歲年）可能為長輩、主管的事情帶來煩惱。柯柏成強調，即使屬龍的朋友在這一年裡，若是農曆二月或九月出生，則需特別關注身體健康狀況或財運。

二、與龍對沖的生肖： 屬狗的朋友需安太歲，在龍年要多留意父母的健康狀況，做生意者要注意上游供應商的穩定性，容易發生交貨延遲或違約的情況。

三、屬兔為「害太歲」： 龍年最大的苦主非生肖兔莫屬，八字理論上為「害太歲」。屬兔的朋友在這一年要注意溝通方面的問題，需調整過去的溝通模式，並面臨可能的環境改變。

四、屬牛「破太歲」： 屬牛的朋友則需謹慎在投資理財上，避免投資未熟悉的領域。

柯柏成建議，在這一年，屬相犯太歲的朋友可以至廟宇點光明燈安太歲，並提到傳統信仰中常見的方式，點全家的光明燈，祈求家庭平安。

此外，柯柏成也分享了一些簡單的避太歲方法，包括避小人的技巧，如取公雞脖子上的羽毛三根，滴上九滴烈酒，放在錦囊內，置於辦公室抽屜或隨身包包內，效期一年。另外，放置公雞形象的雕塑或佩戴公雞形象的吊墜也是簡易避太歲的方式。

最後，柯柏成提醒，2024年的甲辰年，因為甲屬木、辰為龍，所以可以稱為「青龍年」，並作為20年大運的開端，1974年和1986年屬虎的人接下來將開始走好運20年不過，他也強調，走運的關鍵在於方向選對，因此努力有所得，才能迎來好運。

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