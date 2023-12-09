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週末「高壓迴流」微熱早晚涼　下週二降溫有雨

▲▼衛生雲圖。（圖／中央氣象署）

▲今(9)日白天起至下週一(11日)「高壓迴流」影響，白天微熱、早晚涼。（圖／中央氣象署）

記者葉國吏／綜合報導　

今晨截至5：03本島縣市平地最低溫大致比昨晨略升，以新竹(關西鎮)13.6度為最低。今(9)日白天起至下週一(11日)「高壓迴流」影響，白天微熱、早晚涼。下週二(12日)東北季風南下，桃園以北及東半部溫降轉有雨。

氣象專家吳德榮於「三立準氣象.老大洩天機」指出，今(9)日白天起至下週一(11日)「高壓迴流」影響，各地為晴時多雲的天氣，東半部偶有零星飄雨的機率；白天微熱、早晚涼，日夜溫差仍偏大；明後天清晨西半部易有局部霧。今日各地區氣溫：北部14至30度、中部15至29度、南部15至30度、東部14至30度。

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下週二(12日)東北季風南下，桃園以北及東半部轉有局部短暫雨，冷空氣偏弱，北台白天氣溫降，天氣轉涼，低溫變化不大。下週三(13日)東北季風減弱，西晴、東偶局部短暫雨，氣溫回升。下週四、五(14、15日)各地晴時多雲，氣溫續升，天氣偏暖。

▼今(9日)晨4：20時紅外線色調強化雲圖顯示，各地晴朗，桃園有零散低雲(左圖)。4：20雷達回波合成圖顯示，各地無降水回波(右圖)。（圖／三立準氣象.老大洩天機）

▲▼衛生雲圖。（圖／中央氣象署）

 
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