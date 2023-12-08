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海地軍官鼓勵投資期貨　警銀連線拆穿騙局...保住血汗錢

▲▼ 假冒檢警及假投資手法 行員朴警聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

▲▼ 詐騙集團假冒檢警及假投資手法 ，幸虧行員攜手警方聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣警察局朴子分局近日攔阻多起詐騙案件，成功保住民眾辛苦血汗錢，警方呼籲，接獲不明來電務必再三確認，檢警機關不會以電話監管民眾財產，更不會以電話執行法律程序，全民共同防制詐騙案件。

▲▼ 假冒檢警及假投資手法 行員朴警聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

警方日前攔阻成功詐騙手法分別為最常見的「投資詐騙」犯罪手法；案例分別為民眾到玉山銀行朴子分行臨櫃提領新臺幣8萬元購買遊戲點數欲匯入其朋友提供之個人帳戶，經行員關懷提問驚覺有異，通報警方到場提醒民眾，是類提供個人帳戶匯款為常見詐騙手法，該民眾經行員及警方告戒方知遭詐騙外並停止匯款。

▲▼ 假冒檢警及假投資手法 行員朴警聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

另一案例為一女子在網路結識自稱海地軍官之男子，慫恿其投資期貨該女子不疑有他，遂到東石郵局準備匯款新臺幣3萬元，經郵局行員關懷提問及通報警方到場，及時阻止常見的「投資詐騙」案件，成功保住民眾辛苦血汗錢。

▲▼ 假冒檢警及假投資手法 行員朴警聯手阻詐 。（圖／朴子分局提供）

朴子分局平時除落實反詐騙宣導，並與各金融機構溝通協調，發現民眾提領巨額現金或欲解除定期存款立即通知警方趕往瞭解情形是否遭詐騙並於阻詐成功後由分局長親自至各金融機構頒發獎勵金及贈送打詐熊玩偶，感謝行員熱心關懷共同防制詐騙案件發生，警方再次呼籲民眾有任何疑問可以馬上報警，由警方為鄉親服務釋疑。

 
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