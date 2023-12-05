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高富美女珠寶商「爆乳健美辣照」洗腦！　阿北險成洗錢人頭

▲陳姓男子被新交網路美女吸引。（圖／桃園警分局提供）

▲陳姓男子被新交網路美女吸引。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名65歲陳姓男子在網路認識自稱蘇姓女子辣照所迷，經過交往雙方感情進展神速，對方以要在台開珠寶店為由，匯款20萬元港幣給他，但需要陳男辦理網路銀行帳戶才能將款項匯入，他認為是對方給錢他沒有損失也沒有受騙，獲報的的警方則告知這比被騙錢更可怕，淪為車手或人頭帳戶，從被騙錢的被害人瞬間變領錢車手或洗錢帳戶的加害人共犯，陳男這才驚覺被騙立刻放棄辦理開戶。

▲對方傳了前凸後翹的性感辣照，讓陳男掉入愛情陷阱。（圖／桃園警分局提供）

▲對方傳了前凸後翹的性感辣照，讓陳男掉入愛情陷阱。（圖／桃園警分局提供）

桃園警察分局大樹派出所4日下午接獲轄區金融機構通報，民眾疑似遭詐騙欲開立網路銀行，請員警到場協助勸導，警員劉昊及張迦爍立即趕抵現場，經瞭解陳姓男子上月底透過通訊軟體認識一名蘇小姐，對方長得很漂亮且傳了前凸後翹姓感辣照，並在香港經營珠寶生意十分成功，經過一陣子交往雙方感情進展神速，並暱稱「親愛的」。

▲警方勸說將淪車手和人頭帳戶的詐騙共犯，驚醒陳男從而放棄辦理開戶手續。（圖／桃園警分局提供）

▲警方勸說將淪車手和人頭帳戶的詐騙共犯，驚醒陳男從而放棄辦理開戶手續。（圖／桃園警分局提供）

蘇小姐還決定要投資在台灣開設一家珠寶店，陳男感到真的很幸運，前天蘇小姐表示已匯款港幣20萬過來，但是卡在外匯局，請陳男辦理網路銀行帳戶才能將款項匯入，要他到銀行辦理相關手續。員警經陳男同意查看其手機對話紀錄，研判是詐騙集團慣用手法，但陳男表示，是對方匯款自己沒損失也沒錢可以騙，他也沒那麼容易受騙，員警向其說明，詐騙集團引誘他開立網路銀行比被騙錢後果更可怕，馬上從被害人變共犯，因為開立該帳戶可以匯款無上限，在不知情的狀況下成為詐騙集團的車手或是成為人頭帳戶，將來恐面臨法律訴追，被害人醒悟過來停止辦理開戶手續。

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