桃園OL遭詐300萬釣出車手面交　他想掏彈簧刀反抗遭警壓制

▲埋伏員警先在超商店內逮捕面交車手。（圖／桃園警分局提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園一名40多歲女上班族驚覺遭詐騙集團以假投資的方式騙取300多萬元，向警方報案，員警請其配合在超商以玩具鈔面交，將出面收款的車手27歲林男及其監控的31歲呂男查緝到案，期間呂姓嫌犯欲掏出背包內彈簧刀反抗，所幸員警查覺異狀，迅速反手將其壓制在地上銬逮捕，全案依法移請偵辦。

▲▼面對強悍不配合的「監水」呂男，機警的員警發現異狀立即反手勒頸壓制。（圖／桃園警分局提供）

李姓女子遭詐騙1個多月前後面交5次、匯款3次，期間為取信李女，還以提領紅利的方式讓李女領取10多萬元，被害人不疑有他持續交款，並不惜向親友借貸100多萬元，前後損失300餘萬元，後續經親友提醒才驚覺可能遭詐騙，便向桃園警察分局中路派出所報案。副所長翁健智率同仁與被害人合作，於約定超商面交現場進行埋伏。

▲並在呂男背包內取出彈簧刀1把，。（圖／桃園警分局提供）

林姓車手冒充投資公司人員出面取款，隨即被員警控制，另於店外發現負責監水(監控車手)的同夥呂姓男子，林男被捕後默默配合員警盤查，呂男則情緒激動，操著南部口音辯稱自己是跟朋友約在超商吃飯，對於員警盤查極不配合，直喊「不要動我」，期間不斷想伸手進背包內，員警察覺有異立刻阻止，並強勢將其壓制在地後上銬，隨後在其背包中起獲毒品咖啡包及彈簧刀1把，幸虧員警當機立斷將其壓制，否則後果堪慮，全案依法將兩人移請偵辦。