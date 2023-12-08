睡前該不該喝水？醫師點名「這3類人」喝杯溫水...秒降心血管風險

▲睡前飲水須避免影響睡眠品質。（圖／擷取自網站Unsplash）

圖文／CTWANT

早晚喝水各有說法，大部分人認為早上起床就該喝一杯溫水，晚上睡前則要避免水分攝取，深怕「影響睡眠、隔日水腫」。但有醫師提醒，「心血管疾病者、前列腺增生者、老年人」這三類人，睡前適合喝杯溫水。

根據陸媒《生命時報》報導，北京大學人民醫院心血管內科主任張海澄醫師受訪表示，「心血管疾病者、前列腺增生者、老年人」這三類人睡前建議飲水，避免睡眠時血液濃度過高，適當的補充水分是保護心血管最佳方式。以下幾類人更適合睡前喝水：

[廣告]請繼續往下閱讀...

心血管病患者

熟睡時人易出汗，血容量減少，對於心血管病人來說，加上睡眠中生理性的心跳變慢，容易發生血流不暢。睡前喝一杯溫水，有助減少夜間心肌梗死、心絞痛、腦血栓等不良事件。對於糖尿病人來說，睡前一杯溫水還有利於控制血糖。

前列腺增生者

這類人往往有夜尿多、出汗多的特點，這使他們比一般人更容易在夜間缺水。建議這類人不僅睡前要喝水，起夜後也應適量補水。進水量應控制，否則起夜過頻會影響睡眠質量。

老年人

臨睡前適當喝點溫水，除了有助降低夜間心肌梗死以及腦血栓風險。在乾燥的秋冬季節，尤其暖氣使得房間濕度過低時，適當補水還可以滋潤呼吸道，幫助老人更好入睡。

醫師也點出四大喝水要點：

一、睡前兩小時、排尿後再飲水。

二、水溫需與自身體溫差不多。

三、鹽水、果汁、蜂蜜水雖能補充水分，但並不建議睡前飲用。

四、喝水應慢慢喝，盡量避免快速攝取大量水分，不僅會增加心臟負擔，更會影響睡眠品質。

但醫師特別提醒，有腎臟疾病、腎功能、心臟功能不全者，「不建議睡前飲水」這類病患睡前飲水後，隔天會容易出現全身浮腫，也會對腎臟不佳者造成更大負擔。

延伸閱讀

▸ 遊戲打到一半突被「下跪求婚」…她慌亂喊：我先打會戰 男友玻璃心碎了

▸ 5女學生集體「中邪」歇斯底里 有人目擊鬼魂出現

▸ 彰化芭樂園情殺案！死者母親「才剛給兇嫌15萬」隔天竟捆殺女友