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人力、法規密度不足　林靜儀、吳思瑤、莊瑞雄力挺獸醫師籲下屆立院修法

▲立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝，下同）

記者陳弘修／台北報導

立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會，獸醫師全聯會理事長譚大倫、台中市獸醫師公會理事長石金生、臺灣貓科醫學會理事長翁浚岳及萌寵生醫公司執行長江東宇受邀出席。在會中，眾人不僅回顧民進黨執政八年間關於動保、獸醫師權益提升的相關政策，也針對實務上公職獸醫師及獸醫師遇到人力、法規密度規範不足的狀況，呼籲下一屆立法院的相關修法方向。

林靜儀表示，民進黨一直以來都對動物議題，是一個很關心的政黨，從這次的選舉被戲稱為「將從貓派政黨輪替到狗派」，就可以看出端倪。她強調，針對獸醫師權益，除了基本的提升獸醫師執業環境，經濟動物的部分也應提升民眾對畜牧產業的知識知識，至於俗稱為毛小孩的陪伴動物，則應著重於醫療需求，建立飼主對陪伴動物老化照護知能。

吳思瑤指出，民進黨是一個非常貼近動物議題的政黨，從在場每個記者會嘉賓身上別的「賴蕭配Q版貓狗徽章」就可以知道。未來新的國會一定要研議獸醫師法的專法，使獸醫師的保障貼近現行醫師法，不只可以保障獸醫師們，更可以保障飼主及毛小孩。

▲立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委吳思瑤﹑

另外，對於公職獸醫議題，吳思瑤也提到，公職獸醫對於社會而言非常重要，因為無論是「遊蕩動物及經濟動物的權益保障」或是「野生動物與經濟的衝突」都需要透過人力的補足來解決相關的問題。在民進黨政府的努力下，現在農業部成立了動保司，這就足以證明在民進黨執政的這八年內關於動物保護上有一定的成效。在未來動物保護的相關議題也是未來國會執政的重要方向。

莊瑞雄也指出，動保界一直都是民進黨很有力的戰友，在民進黨上台後，一共提了五次有關動保的修法，關於動保法規的規範不僅明確化、而且有更愈朝向保障毛小孩的權益前進，未來他一定會針對相關的預算，要求主管機關一定要編列足夠的預算以保障獸醫師的相關權益。

▲立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立委莊瑞雄（左一）、立委林靜儀（右二）。

▲立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝）

▲立法委員林靜儀﹑吳思瑤、莊瑞雄8日共同召開「挺獸醫師！守護動物健康」記者會。（圖／記者陳弘修翻攝）

獸醫師全聯會譚大倫理事長表示，大家對於獸醫師的想像，很容易跟小動物聯想在一起，但其實獸醫師其實有很大一部分是透入公務及經濟動物畜牧相關的領域，目前公務獸醫師及專攻經濟動物獸醫師的相關人力，都還有再進步的空間，因為在經濟動物的部分，能夠開立相關的健康證明書，會與食安及人民的權益直接的關聯性。

台中市獸醫師公會理事長石金生理事長指出，目前國人關心的動保議題，其實對於獸醫師產生了很大的壓力，地方政府將相關的業務，歸類為由地方公職獸醫師進行處理，但他認為動保相關議題應該回歸農政單位，讓公職獸醫師可以全力處理經濟動物防疫的問題為國人的健康把關。

同時，石金生也提到，地方的公職獸醫師，在公務體系中升遷容易遇到障礙，像是一線進行動物防治的科組長就只有七職等，倘若可以調升其職等，必可以提升一線獸醫師的士氣，另外他也希望針對公職獸醫師，可以編列不開業獎金，以鼓勵更多的獸醫師投入公職領域，以充實公職獸醫人力。

臺灣貓科醫學會翁浚岳理事長表示，獸醫師看診的範圍很廣，無論是常見的毛小孩或是實驗動物，相關的權益都是獸醫師的守備範圍。對於民眾的影響，小動物的用藥問題，應該要減化相關的流程，並建立完整的轉診制度，才可以保障飼主及獸醫的權益。關於實驗動物根據動保法應該立相關的專科執照，才能兼顧動物權益並保障醫藥實驗及病患的安全。

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