露點給5000！2宅男創台版N號房誘86少女自拍裸照　20人是國中生

▲台版N號房案件，台中有20名少女被金錢誘騙自拍裸照，結果沒有人拿到錢。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者鄧木卿／台中報導

台中地檢署針對「台版N號房」事件的潘男等6名嫌犯從重量刑，誘騙的86名少女中，有20名是台中人，全是乖乖牌國中生，警方傳喚20人到案說明時，都由父母陪同，有的邊答邊哭泣，有的仍心有餘悸，惶恐不安，少女被對方假扮姐姐身份誘騙上傳裸照，或是露點利誘，從5千至3萬元不等，但20人一毛錢都沒拿到。

檢警調查，6名嫌犯中，2人住在台中，分別是29歲潘男、24歲陳男，2人都是上班族，其中潘男身材高壯，陳男則是中性打扮，2人平常宅在家，很少出門，在Telegram創設「SCP」社群，招募會員入會，會員透過虛擬貨幣換取點數，再以點數購買少女自拍裸照或影片，短短3個月就獲利800多萬元。

至於少女裸照如何取得？一是，潘男假扮成姐姐身份，長期佈線，和少女聊聊女人心事、身材、學校、影劇八卦等，聊出信任後，潘男先PO出一張竊取的女性裸露照片，少女見姐姐都PO了，自己也就PO了，就這樣踏出錯誤第一步，潘男繼續索照，一旦少女不從，潘就以公開裸照為由威脅。

第二種是從聊天中得知少女想買手機或缺錢，於是以「露一點給5千」的利誘，露愈多，照片愈多，最高可拿到3萬元。

86名被害少女，大多集中在桃園、新竹和台中，其中有20人住在台中，年紀最小的是13歲，20人全是乖乖牌的國中生，在家長陪同下到案說明，有人泣不成聲，有人難過到自殘，一旁家長一臉不可置信，怎樣也沒想到乖女兒怎會變成這樣？

台中檢方認為潘男等6人販賣少女的不雅影片，惡性重大，對人性尊嚴及社會秩序之危害嚴重，從重量處被告潘男、陳男、劉男等各有期徒刑30年、被告李男有期徒刑10年、被告張男有期徒刑7年、蘇男有期待刑5年。