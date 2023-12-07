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社會 社會焦點 保障人權

台版N號房！拍裸照送iPhone　自稱「台蘿教主」騙86人...6噁男慘了

▲▼援交、國中、高中、女學生、賣淫、制服、嫖客。（圖／翻攝pakutaso網站）

▲86名未成年少女遭惡狼詐騙拍攝裸照、不雅影片上傳，被害者最小才9歲。（圖／翻攝pakutaso網站）

記者游瓊華／台中報導

國內屢傳「台版N號房」事件，台中地檢署今向法院起訴潘姓男子等6名惡狼，求處重刑。檢警調查，潘男等人在網路誘騙未成年少女拍裸照、猥褻影像上傳，還在Telegram創設社群，專門販售，對外招募會員，更自詡為「台蘿教主」，社群創立短短3個月就獲利800多萬元。檢方今天提起公訴，並請法院審酌6人惡性重大，從重量處被告潘男等人最高30年徒刑。

台中地檢署調查，潘男等6 人自110年間起，仿「韓國N號房」事件，於社群軟體IG內鎖定未成年少女，佯稱拍照就可賺錢或贈送iPhone，以及用高薪招募模特兒為由，要求未成年少女做出各種猥褻動作，拍攝裸照並上傳，並於網路Telegram創設「SCP」社群，並且對外招募會員。

可惡的是，潘男等人在社群中以點數進行交易，會員只要上架未成年少女的不雅影片，就可以再累積點數，用來下載其他會員上傳的不雅影片，類似以物易物方式，之後又改以繳交泰達幣儲金成為會員，用以易購買性影片。

檢警調查，社群中的陳男、劉男等自詡為「台蘿教主」，要求未成年少女做出各種猥褻之行為、動作，拍攝裸照上傳，若對方不從，就恐嚇要將少女所拍之裸照流傳予其家人、親友、同學等，不少受害少女受不了壓力出現自殘行為。清查共有86名未成年少女受害，年紀在9歲到17歲之間。

起訴書指出，潘男等將未成年少女的不雅影片製作成影像禮包，傳送至社群內販售獲利，短短3 月內獲取不法所得約800 萬元。檢方今日提起公訴，並請法院審酌被告潘男等6人惡性重大，對人性尊嚴及社會秩序之危害嚴重，從重量處被告潘男、陳男、劉男等各有期徒刑30年、被告李男有期徒刑10年、被告張男有期徒刑7年、蘇男有期待刑5年。

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