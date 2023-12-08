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社會 社會焦點 保障人權

BMW醉駕撞1家4口母親慘死　肇事者脫產！慈父：這2年像活在地獄

記者賴文萱／高雄報導

高雄38歲男子黃子洋2021年12月26日酒後開BMW，高速撞上林姓男子一家4口，造成林妻死亡，林與2名女兒重傷，震驚社會。事發將滿2年，林爸爸今（8）日出面痛揭，就算打贏官司獲賠3500萬，至今卻只拿到債權憑證，酒駕犯不僅沒有任何賠償，還試圖脫產，他哽咽說：「死的人上天堂，活的人卻在地獄」，要求推動酒駕加重修法，以及酒駕罰款專款專用。

2021年12月26日晚間，林爸爸一家4口準備參加市府舉辦的燈會活動，在愛河邊過馬路時，慘遭無照酒駕累犯高速衝撞，造成林妻死亡，林爸爸和2個女兒重傷，1死3傷的家庭悲劇。事發兩年，林爸爸雖獲得法院判賠3500萬，但卻只拿到債權憑證，至今沒拿到任何賠償，還要找錢支付律師費、醫療費、復健費。

▲▼愛河酒駕釀1死3傷！死者夫悲曝「像在地獄」，痛揭2年復健之路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲愛河酒駕釀1死3傷！林爸爸曝2年辛苦復健之路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲▼ 愛河酒駕釀1死3傷！死者夫一毛賠償都沒拿到　悲曝2年像活在地獄。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林爸爸曝2年辛苦復健之路，強調將終身推動酒駕修法。（圖／記者賴文萱翻攝）

林爸爸今天在國民黨高雄市立委參選人鍾易仲、李眉蓁、陳美雅，以及高雄市議員陳麗娜的陪同下，出面召開記者會，他一開始先代表一家四口深深三鞠躬，感謝國人對他們的幫忙，哽咽表示，這2年來深深感覺「死的人上天堂，活的人醒來身處地獄」，淚訴他在昏迷10幾天醒來，卻得知太太的死訊，一度怨恨自己為什麼要醒過來。

但基於還要照顧兩個女兒，林爸爸也展開漫長的復健之路，由於他跟女兒們都受重傷，但因病況不同，女兒比他先從骨科轉到復健科，為了想要早點跟女兒相聚，更加努力要追上進度，復健過程相當辛苦。

▲▼愛河酒駕釀1死3傷！死者夫悲曝「像在地獄」，痛揭2年復健之路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲酒駕與愛妻天人永隔，林爸爸不想再讓更多人受到傷害，推動酒駕修法，以告慰亡妻在天之靈。（圖／記者賴文萱翻攝）

事故發生後，林爸爸說，他後來想通，上天讓他大難不死，是要他出來捍衛國人的生命安全，因此為了不讓更多人受酒駕傷害，也為告慰亡妻在天之靈，他全力推動加重酒駕刑事責任的修法工作，希望推動酒駕再犯適用不確定故意殺人罪，以及酒駕罰款成立酒駕被害者基金等事宜。

對此，鍾易仲表示，酒駕造成無數家庭悲劇，加重處罰酒駕行為、降低酒駕發生率，這是社會的共識，只是對刑度刑責有不同的看法他認為，修法強度真的要更強，尤其是酒駕再犯者，都已經被抓過罰過，明知道酒駕的危險性了，竟然還堅持再度酒駕，那麼在踩動油門的那一刻，將他視為有殺人的故意，也是剛好而已。

▲▼今天愛河酒駕釀1死3傷！死者夫悲曝「像在地獄」，痛揭2年復健之路。（圖／記者賴文萱翻攝）

▲林爸爸悲曝最後一次替妻子慶生的回憶。（圖／記者賴文萱翻攝）

李眉蓁說，被害人受害之後，還要自己花很多時間精力去求償，最後還可能因為對方脫產而拿不到賠償金，這真的是比悲慘更悲慘的事，也顯示政府對酒駕被害人的保護機制真的很不夠，政府可以比照731氣爆事件，採用代位求償辦法，以最快速度讓受害者取得賠償金，協助他們度過最困難的日子。

李眉蓁強調，他們完全認同成立酒駕被害者基金的辦法，基金的來源之一就是酒駕罰款。目前政府的酒駕罰款並沒有專款專用，或許很大部分還是進了政府大水庫，這是很不合理的。酒駕罰金就應該用在防制酒駕、受害者救濟上面，未來進入立法院，會來共同推動這一方面的工作。

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