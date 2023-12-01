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社會 社會焦點 保障人權

千歲團再現！團購倉庫暗藏推筒子賭場　41名賭客撕殺平均70歲

記者陸運陞／新北報導

新北市鶯歌區一名婦人，看準位在鶯歌路上某間團購倉儲，後方空間可做為賭場使用，日前租下該處，以推筒子方式博弈號召賭客。除了前方有團購倉儲掩護外，並安排專車接送，規避警方查緝。警方獲報，前往破門攻堅，當場查獲余姓婦人與4名員工，警方初步清查41名賭客，平均年齡都在70歲。

▲余婦將賭場開在倉儲後方，企圖掩人耳目逃避警方查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方破門攻堅，逮捕賭客41名及主持人余婦與工作人員。（圖／記者陸運陞翻攝）

據了解，新北市鶯歌區鶯歌路上某間倉儲，為當地有3千名會員的知名團購網面交地點，時常有大批顧客上門取貨。66歲余姓婦人得知，該倉儲後方有空房對外招租，余婦認為可作為賭場營利，11月初，向二房東王男租下該處，共同經營推筒子賭場，另聘用43歲黃姓男子在場內清注，由54歲游姓男子接送賭客，並負責把風。

▲余婦將賭場開在倉儲後方，企圖掩人耳目逃避警方查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲余婦將賭場開在倉儲後方，警方獲報前往破門攻堅。（圖／記者陸運陞翻攝）

余婦除了以倉儲作為掩護外，賭客前來必須以通訊軟體提前預約，前往不特定指定地點集合，再由交通專車接送，企圖掩人耳目，規避警方查緝。經過連日蒐證，警方確認賭場地點後，上週五（24日）強勢破門攻堅，逮獲余婦等4人及賭客41名，警方赫然發現，賭客平均年紀都在70歲左右。

▲余婦將賭場開在倉儲後方，企圖掩人耳目逃避警方查緝。（圖／記者陸運陞翻攝）

▲警方查扣麻將40張、骰子9粒、監視器鏡頭3支、監視器螢幕1個、本票1本、帳冊1本、賭資26萬2,600元。（圖／記者陸運陞翻攝）

警方在現場查扣麻將40張、骰子9粒、監視器鏡頭3支、監視器螢幕1個、本票1本、帳冊1本、賭資26萬2,600元等證物。余婦坦承，透過王男租下該處候，共同開設地下賭場營利。訊後，警方依賭博罪將余婦及工作人員、賭客等45人，移送新北地方檢察署偵辦。

新北市刑大表示，警方除了強力掃黑、肅槍、打詐及緝毒以外，也絕不容許賭場在新北市流竄，賭博係導致民眾傾家蕩產，甚至衍生不法暴力等犯罪起因，對社會治安影響甚鉅，新北警方必定全力予以掃蕩，給民眾一個安居樂業的環境。

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