五月天若被認定假唱「恐面臨百億賠償金」　上海政府：需退一賠三

記者蔡儀潔／綜合報導

天團五月天的假唱風波仍在延燒，有陸媒指出，若被大陸官方認定是假唱欺詐，按照現行法律「退一賠三」進行賠償，或將面臨24億元（人民幣，下同，約新台幣103億元）的賠償金。

▲五月天假唱風波在大陸鬧得沸沸揚揚。（圖／CFP）

據《中工網》報導，針對大陸博主提到的消費者權益賠償相關，上海徐匯區消保委表示，《中華人民共和國消費者權益保護法》裡面有欺詐退一賠三，如經行政部門定性後認定是欺詐，就可以按照《中華人民共和國消費者權益保護法》要求退一賠三。

《界面新聞》指出，五月天「好想好想見到你2023演唱會」上海場於11月12日至21日舉行，共演出8場，最高票價為1855元，最低為355元。按上海體育場7.2萬座位數計算，單在上海這座城市，五月天就吸金超6億元。

報導稱，據估算，若大陸行政部門認定是欺詐，五月天或面臨向消費者退回門票款超6億元（約新台幣26億元）、並賠償購票人3倍門票款超18億元（約新台幣77億元）的賠償。

至於鑑定方式為何，上海市文化旅遊局執法總隊近日表示，他們對於假唱判定有一套評審機制，將會召集專家來依此進行鑑定。執法總隊也強調，他們對於這次疑似假唱的事件「高度重視」，前幾天便已經要求主辦方配合調查，之後將會儘快向大眾說明結果。

▲五月天巴黎演唱會直播。（圖／翻攝自IG／imayday55555）

為甩假唱質疑，五月天在巴黎場演唱會開直播，邀請全球一同見證，今台灣時間（8日）凌晨3點演出，直播一上線也狂吸6萬粉搶看。阿信巴黎演唱會結束後發文，「『歲月有你同路，陪我唱到日出』，謝謝所有城市的支持，謝謝演唱會團隊，謝謝每個你，好好好想見到你No.77達陣。」

阿信6日亦發文正面回擊假唱風波，「每次的嘶吼，每一場，每一聲，都來自於我依賴了24年的嗓子。除了真唱，否則沒有其他感動你的方式。」