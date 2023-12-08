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大陸 大陸焦點 特派現場

男體檢報告驚見「子宮檢查結果」！院方回應：他名字像女生

男子於近日到醫院進行身體檢查。（示意圖／pixabay）

▲男子於近日到醫院進行身體檢查。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸一名男子近日到醫院進行身體檢查，豈料報告單出爐後，卻讓他十分錯愕，因為性別竟顯示為女性，更令他傻眼的是，還出現了子宮的檢查結果。消息一出，網友都直呼太離譜。對此，該院的人員則回應，做檢查的確實是個男士，但名字看起來像女性的名字，因此性別登記錯了。

據搜狐新聞報導，一名網友發影片稱，四川自貢市有男子去富順縣趙化鎮某家醫院做身體檢查，但報告單上的性別竟顯示為女性，更離譜的是還出現了子宮的檢查結果。他也笑說，「天大的笑話，男性為啥會長出子宮？」並希望醫師能對病人多點細心。影片一出，網友們也紛紛直呼太離譜。

報告單中，性別顯示為女性，還出現了子宮的檢查結果。（圖／微博）

▲報告單中，性別顯示為女性，還出現了子宮的檢查結果。（圖／微博）

自貢市富順縣衛生健康局則回應稱，暫不清楚具體情況，將向醫院相關科室了解，盡快調查核實清楚。據悉，出此報告的是富順縣中醫醫院，該院工作人員則回應，「醫院之間會相互幫忙，本院在與趙化的一家醫院遠程會診的過程中，信息登記發生一些錯誤。」

人員稱，做檢查的確實是位男士，「但這個人的名字看起來像女性的名字」，性別登記錯了，就按照女性的情況給他出了報告，檢測結果中沒有什麼問題，醫院也重新出了報告。看診的醫生則會依照醫院制度，進行懲處。

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