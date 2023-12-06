「他爽過精緻窮」存款不到10萬、薪水花光！網傻：情何以堪

▲原PO自曝，繳完貸款後就會把剩下薪水花光。（示意圖／ETtoday資料照）



網搜小組／劉維榛報導

「精緻窮其實也沒什麼不好！」一名網友透露，每個月繳完房貸、車貸、保費與孝親費後，就把剩下的薪水花光，因此身上存款不超過10萬元，強調人生在世活得開心最重要。該文曝光後，網友糾正原PO對精緻窮的定義，「真正的精緻窮連買房、買車、保險的規劃都沒有！」

一名男網友在Dcard直球拋出疑問「精緻窮真的不好嗎？」他接著自曝，目前30歲、身上存款不超過10萬，薪水固定要繳房貸、車貸、保險費與孝親費，「剩下的錢幾乎都會花完，想吃什麼就吃什麼，想去哪裡玩就去哪裡玩！」

[廣告]請繼續往下閱讀...

話鋒一轉，原PO知道很多人會產生疑慮，「身上沒存款，發生意外怎麼辦？」而他豁達解釋，反正有保險可以理賠，「真的遇到無法避免的意外...也只能聽天由命了」，認為人生短短幾個秋，不如活得開心一點比較重要。

底下網友看傻反虧，「有房的不算是精緻窮吧」、「可是你還有房耶，而且還有車能開，這叫窮的話，要我們這些無殼又無車一族...情何以堪」、「對啊，我現在也月光族，幸好不用買房了」、「你好像搞錯精緻窮的定義了，真正的精緻窮連買房、買車、保險的規劃都沒有，你只不過是把未來規劃好，在一定的風險控管內享受生活而已」。

過去就有網友討論到年輕人已放棄買房，選擇過著「精緻窮」的人生，4大特點包括：重度品牌迷思、花錢能解決的小事（像是叫外賣或搭計程車）、以各種理由花錢，以及沒有良好儲蓄的習慣。