帳戶突多4400萬！女子嚇傻求助...網嗨：快花掉　銀行回應了

▲陳女帳戶突多了1000萬人民幣（約新台幣4416萬元）。（示意圖／pixabay）

圖文／CTWANT

大陸浙江省寧波一名陳姓女子日前登入寧波銀行APP，結果發現帳戶突多了1000萬人民幣（約新台幣4416萬元），嚇得她截圖PO上網詢問。對此，寧波銀行回應了。

根據陸媒《上游新聞》報導，陳姓女子日前登入寧波銀行APP，結果發現自己的帳戶居然多了1000萬人民幣（約新台幣4416萬元），每更新一次，帳戶上的餘額都不一樣。陳女看到數字嚇傻表示，跳出來的餘額好像是別的客戶的財富情況，甚至能點開看到別人的帳單名目，感覺個人資訊都被洩漏了。

▲陳女資產總額有10000017.79元。（圖／翻攝自上游新聞）

從截圖中可以看見，陳女資產總額有10000017.79元，其中活期金額17.79元，投資金額1000萬元，理財產品是「精選理財，穩穩的幸福」。貼文一出，不少人留言建議「快點轉出去呀」、「趕緊花掉」、「發財了」。不過也有人提醒，不當得利，小心刑責。

有網友也反映遇到類似狀況，自己寧波銀行帳戶的餘額也突然增加了不少。對此，寧波銀行回應，是內部系統有一個升級維護造成的，目前顯示都是正常的了。

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