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社會 社會焦點 保障人權

前北市警涉「假車禍詐保60萬 」！還洩車主個資…下場慘了

▲南港分局南港派出所。（圖／翻攝自Facebook／南港派出所波麗士）

▲交通警察大隊南港分隊傳出有員警涉嫌製造假車禍詐保。圖為南港分局南港派出所。（圖／翻攝自Facebook／南港派出所波麗士）

文／中央社

北市林姓員警涉製造假車禍詐保未遂、洩漏個資，士院6日依圖利等罪，就得易服社會勞動部分，判處林男1年2月徒刑；不得易科罰金且不得易服社會勞動部分，判刑3年6月。

士林地方法院新聞資料指出，林男犯貪污治罪條例圖利罪、個人資料保護法等罪，審酌林男案發時擔任台北市政府警察局交通警察大隊南港分隊員警，現已停職，僅坦承部分犯行，未與被害人達成和解或賠償，但已繳回全數犯罪所得，依法量刑。

此外，同樣涉嫌替業者查詢個資的新北市邱姓員警，法院審酌他坦承犯行，並與被害人或告訴人達成和解，另考量犯罪手段、動機等情狀，依個人資料保護法判刑1年10月，緩刑5年，繳公庫新台幣60萬元。

此外，吳姓汽車協尋服務業者等4人則犯三人以上共同詐欺取財未遂等罪，分別判處8月至1年10月不等徒刑；林姓員警的吳姓前女友，因藉林男職權查個資並賺取獎金，判刑1年6月不得易科罰金，另外判刑7月得易科罰金。可上訴。

士林地檢署起訴指出，吳姓、楊姓業者等人專為貸款銀行找尋積欠貸款的債務人車輛，再通知拖吊業者取車拍賣抵債，與林姓員警為朋友關係。

民國109年間，吳男等人共謀製造假車禍詐領保險金，將吳男的車輛停在台北市路邊停車格，由楊男開車擦撞，林姓員警到場處理並製作不實調查，由楊男向保險公司申請60萬元理賠，但保險公司察覺有異拒絕理賠，並報警處理。

此外，林姓、邱姓員警自107至109年，分別受吳男等人請託，藉警察職權查詢欠款車輛車牌號碼，蒐集車主個資並傳給吳男等人。此外，林姓員警也接洽其他尋車業者，並將車主個資傳給當時吳姓女友，賺取尋車獎金54萬餘元。案經1年多的審理，士林地方法院6日做出一審判決。

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